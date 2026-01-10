Limoges renoue avec la victoire en frustrant l’Élan, Saint-Quentin remporte le derby, Nanterre et Le Mans font le travail à l’extérieur

Notre feuilleton hebdomadaire reprenait enfin ses droits après une grosse dizaine de jours de trêve ! La Betclic ELITE faisait en effet son retour avec la 15e journée de championnat, la dernière de phase aller, à l’occasion d’un multiplex XXL de cinq rencontres.

Si Nanterre et Le Mans ont enregistré des victoires importantes pour rester dans les hauteurs du classement, les meilleurs coups de l’après-midi reviennent à Limoges et Saint-Quentin ! Le CSP a enregistré sa première victoire depuis un mois et empêche Chalon de se qualifier directement pour la Leaders Cup, pendant que Saint-Quentin a dominé Le Portel dans le derby des mal classés. On fait le tour des terrains !

Sans Mathis Dossou-Yovo, Nanterre fait plonger Dijon

Pour le premier match de Betclic ELITE de l’année, la JDA Dijon recevait les sensationnels Nanterriens 3e du championnat, qui pouvaient mettre la pression sur le dauphin Bourg en cas de victoire.

Ce premier match de 2026 s’est toutefois fait sans la force de frappe principale des Franciliens : Mathis Dossou-Yovo, dont le forfait a été annoncé à dix minutes de l’entre-deux. L’absence du candidat au titre de MVP n’a toutefois pas pesé sur le résultat pour Nanterre, qui s’est imposé 88-97 (au forceps) face à la Jeanne.

Après le premier panier de l’année inscrit par Gregor Hrovat, les deux formations se sont adonnées à un concours à 3-points, sans qu’aucune équipe ne fasse un trou après un quart-temps (26-26).

Les Nanterriens paraissaient un peu empruntés à ce stade, avec quelques maladresses inhabituelles avant de retrouver son rythme de croisière. Les 8 points de Jordan Barnett ont fait grand bien à l’équipe de Laurent Legname, qui a retrouvé les vestiaires avec trois points d’avance (44-41).

Au retour de la pause, la vapeur a de suite été renversée par les Nanterriens d’un Donta Scott létal à 3-points. L’Américain a infligé à lui seul un 6-0 aux Dijonnais pour reprendre la tête en cinquante secondes chrono (44-47, 21’). Derrière les quatre joueurs à plus de 10 points, la défense s’est elle aussi mise au diapason, pour permettre à Nanterre de terminer le 3e quart-temps sur un 23-13 (57-64, 30’).

La remontée dijonnaise entamée a fini par prendre du plomb dans l’aile, lorsque les Bourguignons ont accumulé les coups de sifflets. Ainsi, la Jeanne s’est vue privée de Jordan Barnett, David Holston et enfin de Robin Ducoté dans les dernières minutes, tous les trois sanctionnés par cinq fautes personnelles.

Dans la roue de Paul Lacombe (16 points à 4/8 aux tirs), Nanterre a mieux gardé son sang-froid pour s’imposer 88-97. Les Franciliens confirment leur troisième place au classement pendant que Dijon réalise une mauvaise opération. Les Bourguignons quittent au moins temporairement le top 10 du championnat…

Impassible, Le Mans domine Boulazac

Soirée retrouvailles pour Alexandre Ménard au Palio ! Boulazac recevait Le Mans, un club par lequel le technicien périgourdin est passé dans le staff (2010-2017) puis à la tête de l’équipe (fin de saison 2017). Comme souvent, le promu est parvenu à accrocher une grosse écurie du championnat, avant de finalement s’incliner 86-97 face au MSB.

Dès l’entame, c’est le surprenant Essome Miyem (10 points dans le premier quart-temps) qui a causé beaucoup de tort aux Sarthois. Le petit frère d’Endy a notamment été trouvé par Antoine Eïto à plusieurs reprises, lui aussi désireux de réussir ses retrouvailles avec l’équipe mancelle (26-24, 10’). Le collectif de Guillaume Vizade ne s’est toutefois pas laissé déconcerté.

Mieux, il a continué à tourner activement sous la houlette d’un Trevor Hudgins particulièrement déterminé. L’Américain a terminé la rencontre avec 20 points à 6/14 aux tirs dont un très gourmand 5/12 à 3-points, mais aussi 5 passes en 26 minutes. Tout simplement l’un de ses matchs les plus prolifiques de la saison.

Ce succès permet au Mans de porter sa série à quatre victoires de rang en championnat. En confiance, les joueurs de Guillaume Vizade concluent leur belle semaine européenne en confortant leur place dans le top 7 du championnat de France. Ils pourraient aller jusqu’à intégrer le top 4 à la faveur des autres résultats du weekend.

Limoges renoue avec la victoire face à Chalon, mais à quel prix ?

Beaublanc était un tantinet clairsemé, pour le retour des Limougeauds en championnat. Après avoir quitté 2025 sous les huées de son public, les hommes de Dario Gjergja voulaient réagir tout en composant avec un effectif diminué, pour ne pas changer. Les Limousins étaient privés de Shawn Tanner, Justin Lewis mais aussi Nicolas Lang, dont l’absence n’a été signalée qu’à quelques minutes de l’entre-deux.

En effectif réduit donc, le CSP ne s’est pas laissé submerger par les assauts de Zac Cuthbertson, Lionel Gaudoux, ou d’un Matheo Leray magistral à la baguette. Pour la première fois depuis le 24 octobre, Beaublanc a été le théâtre d’une victoire de ses habitants (93-78). Chalon, de son côté, laisse passer sa chance de se qualifier directement pour la Leaders Cup, et dépend désormais du match de Cholet.

Auteur de 16 points en première période, Leon Stergar a permis aux Limougeauds d’effacer les estocades chalonnaises, et même de passer devant ! Le Slovène permet, contre toute attente, à Limoges de se créer un matelas d’avance à la pause. Qu’il fallait toutefois le conserver pour toute l’autre moitié de chemin.

Nikola Jovanovic sorti sur blessure, avant le réveil de Frank Mason III

En plus de voir l’Élan faire fondre son retard au fil des minutes (78-72, 35’), Limoges a une nouvelle fois dû s’inquiéter après la sortie de Nikola Jovanovic à quatre minutes du buzzer. L’intérieur serbe est sorti du terrain aidé de deux membres du staff, sans pouvoir poser son pied gauche, laissant planer la menace d’une énième blessure au CSP… Malgré cette nouvelle perte dommageable, les locaux sont parvenus à garder le cap grâce au réveil de Frank Mason III. L’Américain inscrit ses 10 points au meilleur des moments, dans les dernières minutes, pour permettre à Limoges de renouer avec la victoire.

78 jours après leur dernière victoire à Beaublanc (contre Saint-Quentin, le 24 octobre) et un mois après leur dernier succès en championnat à Gravelines (le 9 décembre), les Limougeauds entament 2026 par un succès de marque face à l’Elan Chalon. 5e victoire de la saison pour le CSP, qui frustre par la même occasion l’Elan. Celui-ci n’a plus son destin entre ses mains pour décider de sa participation ou non à la Leaders Cup. Le match de Cholet ce dimanche décidera qui des Maugeois ou des Chalonnais verra le Futuroscope dans quelques semaines.

Saint-Quentin remporte le derby des mal classés face au Portel

Un derby ne se joue pas, il se gagne. D’autant plus lorsque ce derby prend des airs de guerre. Avant-dernier du championnat et en plein doute à tous les étages, Saint-Quentin recevait Le Portel, lanterne rouge mais vindicatif avant de se rendre dans l’Aisne.

Les Phénix de Pedro Nuno Monteiro, qui voulait à l’inverse des Portelois dédramatiser l’enjeu du match, ont peut-être abordé la rencontre plus sereinement, afin de l’emporter 97-81 à Pierre Ratte.

Comme très souvent Ivan Février a signé une partition magistrale au Portel. Le vétéran a signé 24 points à 8/14 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes en 33 minutes. Il a été bien secondé par Mike Smith, auteur de 20 points à 6/12 aux tirs et 5 passes décisives en 38 minutes. Oui mais voilà, derrière le cinq majeur et ces deux leaders, il ne restait plus grand chose.

La rotation stelliste était bien plus en peine en effet. Avec 2 points, Tyshaun Crawford est le meilleur marqueur du banc de l’ESSM, alors que le compteur de tous ses compères est resté bloqué à zéro. Ce manque de continuité a donc largement pesé sur le résultat final.

Car Saint-Quentin, froidement, n’a pas manqué son opération « reconquête du public ». Nick Johnson a été impressionnant, du haut de ses 16 points à 7/17 aux tirs et 8 passes décisives, pour un seul ballon perdu. Mais le MVP du match est sans contestation possible Anthony Barber.

Sans la moindre perte de balle, l’Américain signe 21 points à 9/17 aux tirs, 4 rebonds et 7 passes décisives, pour 28 d’évaluation. Il emporte son équipe dans son élan pour permettre à Saint-Quentin de remporter son premier match depuis le 22 novembre dernier, contre Cholet. La fin d’une longue disette, mais est-ce la fin de la crise sportive ? Il faudra confirmer la semaine prochaine à… Cholet.