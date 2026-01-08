Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Leaders Cup

Plus qu’un billet en jeu pour la Leaders Cup : qui sera le dernier club présent au Futuroscope ?

Le huitième, et dernier, billet pour la Leaders Cup sera attribué ce week-end. Chalon-sur-Saône et Cholet sont les deux prétendants, avec un avantage clair pour l'Élan. Découvrez pourquoi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Plus qu’un billet en jeu pour la Leaders Cup : qui sera le dernier club présent au Futuroscope ?

L’Élan Chalon est en position de force pour la Leaders Cup, mais Cholet est à l’affût

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Après les qualifications de Strasbourg et Le Mans lors de la dernière journée avant la trêve du Nouvel An, le chemin vers la Leaders Cup s’est considérablement obstrué pour les autres prétendants. Et à vrai dire, à l’aube de la dernière journée de la phase aller, il n’en reste plus que deux.

Chalon en position de force 

Le dernier billet se jouera entre Chalon-sur-Saône et Cholet Basket. Avec une longueur d’avance (8v-6d), l’Élan partira avec un avantage certain : en cas de victoire samedi à Limoges, le club bourguignon serait automatiquement qualifié.

En cas de défaite, Cholet récupèrerait alors la maîtrise de son destin dimanche après-midi à Dunkerque. Une victoire face au BCM enverrait CB au Futuroscope, une défaite permettrait à Chalon de conserver sa huitième place.

Objectif BCL d’abord…

D’ici là, les deux autres clubs ont d’autres chats à fouetter avec une intense semaine de play-in en Champions League. Les Chalonnais sont en Grèce ce jeudi soir afin de tenter de se qualifier pour le Top 16 de BCL.

Quant à Cholet, leur match retour contre Bursa a été repoussé à vendredi suite à leurs soucis aériens mercredi en Turquie. Coincés la nuit dernière à Istanbul, ils ont assisté à la victoire parisienne à l’Efes. Un voyage étendu qui handicapera leur récupération en vue du match potentiellement décisif de dimanche à Dewerdt. Ainsi, le BCM a accepté de décaler la rencontre d’une heure, à 17h30.

Les scénarios pour la dernière journée

Chalon qualifié si :

  • Victoire à Limoges
  • Défaite à Limoges, et Cholet perd à Gravelines

Cholet qualifié si :

  • Victoire à Gravelines, et défaite de Chalon à Limoges

L’enjeu de l’avantage du terrain

Il y aura également un autre enjeu ce week-end : celui du statut de tête de série pour le tirage au sort. L’AS Monaco est, pour l’instant, la seule équipe certaine de sa place dans le Top 4.

Il y aura plusieurs confrontations directes déterminantes : Bourg-en-Bresse – Strasbourg samedi puis ASVEL – Paris dimanche. Puis des matchs en retard qui pèseront lourd en début de semaine prochaine, notamment un Paris – Strasbourg.

Les sept clubs qualifiés pour la Leaders Cup
Cholet
Cholet
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Leaders Cup
00h00Plus qu’un billet en jeu pour la Leaders Cup : qui sera le dernier club présent au Futuroscope ?
Serge Ibaka, de passage à OKC en octobre dernier, s'entraîne avec les Metropolitans 92
NM1
00h00Serge Ibaka toujours à l’entraînement avec les Metropolitans, mais pas de signature à l’horizon immédiat
EuroCup Féminine
00h00De la Russie à la Grèce, Ana Tadic a changé de cadre… et directement brillé face au Panathinaïkos et l’Olympiakos
EuroLeague
00h00Monaco chez le leader de l’EuroLeague : un match disponible gratuitement à la TV
Contenu premium
Médias
00h00BeBasket lance ses articles premium ce mercredi 7 janvier, une nouvelle étape pour le média
Ilias Kamardine alterne le bon et moins bon, eu égard de son statut, avec Ole Miss
NCAA
00h00Roman Domon confirme en NCAA, Ilias Kamardine remonte son niveau de jeu
Ergin Ataman est prêt à quitter son poste si le Panathinaïkos ne remporte pas de titre majeur cette saison
EuroLeague
00h00Ergin Ataman assure qu’il quittera le Panathinaikos à la fin de la saison si le club ne remporte pas un titre majeur
Bruno Cingala-Mata a signé un passage remarqué à l'ASA sur cette première partie de saison, avant de signer en Turquie
Basketbol Super Ligi
00h00ITW Bruno Cingala-Mata, désormais en Turquie : « J’ai appris à transformer la frustration en énergie positive »
Killian Hayes continue de régaler en G-League, en espérant un retour en NBA
G League
00h0027 points, 18 passes : Killian Hayes poursuit sur sa lancée malgré la défaite de Cleveland
Ilian Moungalla est prêté par le Paris Basketball à l'ALM Evreux
ELITE 2
00h00Le Paris Basketball prête son meilleur espoir à l’ALM Évreux
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
Après 8 saisons à Atlanta, le meneur quitte Atlanta pour la capitale
NBA
00h00Trae Young échangé aux Wizards contre McCollum et Kispert
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de la saison, le soir du trade de Trae Young
Rudy Gobert face au Miami Heat
NBA
00h00Rudy Gobert impressionne Erik Spoelstra : « L’un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA »
Ivica Zubac face aux Golden State Warriors
NBA
00h00Ivica Zubac dans le viseur des Celtics : Boston prêt à payer le prix fort
Rick Carlisle face au Miami Heat
NBA
00h00Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA
1 / 0