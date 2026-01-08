Plus qu’un billet en jeu pour la Leaders Cup : qui sera le dernier club présent au Futuroscope ?

Après les qualifications de Strasbourg et Le Mans lors de la dernière journée avant la trêve du Nouvel An, le chemin vers la Leaders Cup s’est considérablement obstrué pour les autres prétendants. Et à vrai dire, à l’aube de la dernière journée de la phase aller, il n’en reste plus que deux.

Chalon en position de force

Le dernier billet se jouera entre Chalon-sur-Saône et Cholet Basket. Avec une longueur d’avance (8v-6d), l’Élan partira avec un avantage certain : en cas de victoire samedi à Limoges, le club bourguignon serait automatiquement qualifié.

En cas de défaite, Cholet récupèrerait alors la maîtrise de son destin dimanche après-midi à Dunkerque. Une victoire face au BCM enverrait CB au Futuroscope, une défaite permettrait à Chalon de conserver sa huitième place.

Objectif BCL d’abord…

D’ici là, les deux autres clubs ont d’autres chats à fouetter avec une intense semaine de play-in en Champions League. Les Chalonnais sont en Grèce ce jeudi soir afin de tenter de se qualifier pour le Top 16 de BCL.

Quant à Cholet, leur match retour contre Bursa a été repoussé à vendredi suite à leurs soucis aériens mercredi en Turquie. Coincés la nuit dernière à Istanbul, ils ont assisté à la victoire parisienne à l’Efes. Un voyage étendu qui handicapera leur récupération en vue du match potentiellement décisif de dimanche à Dewerdt. Ainsi, le BCM a accepté de décaler la rencontre d’une heure, à 17h30.

Les scénarios pour la dernière journée Chalon qualifié si : Victoire à Limoges

Défaite à Limoges, et Cholet perd à Gravelines Cholet qualifié si : Victoire à Gravelines, et défaite de Chalon à Limoges

L’enjeu de l’avantage du terrain

Il y aura également un autre enjeu ce week-end : celui du statut de tête de série pour le tirage au sort. L’AS Monaco est, pour l’instant, la seule équipe certaine de sa place dans le Top 4.

Il y aura plusieurs confrontations directes déterminantes : Bourg-en-Bresse – Strasbourg samedi puis ASVEL – Paris dimanche. Puis des matchs en retard qui pèseront lourd en début de semaine prochaine, notamment un Paris – Strasbourg.