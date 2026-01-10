Pedro Nuno Monteiro veut entamer une nouvelle page blanche à Saint-Quentin face au Portel : « Je ne parle pas d’avant, cela ne m’intéresse pas »

La Betclic ELITE nous réserve un choc des mal classés d’entrée, pour le retour du championnat en 2026 ! La 15e journée est en effet le théâtre d’un déplacement périlleux en vue du maintien : celui de la lanterne rouge Le Portel, qui se déplace à Pierre Ratte ce samedi (18h30, en direct sur DAZN). Ils y affronteront des Saint-Quentinois avant-derniers, mais surtout en crise sur le terrain comme en dehors.

Si les Portelois d’un Lahaou Konaté vindicatif ont déclaré « la guerre » à la veille de ce derby, l’affiche oppose également deux approches totalement différentes du match. Dans les colonnes de nos confrères de L’Aisne Nouvelle, le technicien du SQBB Pedro Nuno Monteira a balayé d’un revers de main l’idée d’« une finale, ou d’un match de la peur », tenant à dédramatiser au possible.

« Ici, on donne tout. Tout le temps. Sans calcul. Sans excuses. »

Si le mental de ses joueurs peut évidemment être affecté par la situation dans l’Aisne, le coach veut tourner le regard de ses troupes vers l’avenir. « Je ne parle pas d’avant, cela ne m’intéresse pas », a-t-il affirmé à nos confrères. L’avenir proche reste néanmoins ce derby à gérer face à l’ESSM, « un match très important pour [Saint-Quentin] parce que Le Portel est juste derrière au classement ».

Dans un contexte tempêtueux, marqué sportivement par le départ qui « fait mal » de Jordan Caroline, Pedro Nuno Monteiro espère « recréer du lien » avec son public. Cela passera par une performance sur le terrain, en témoignant de « valeurs » qui lui sont chères, où « Tout passe par le collectif. […] Ici, on donne tout. Tout le temps. Sans calcul ». Mais surtout : « Sans excuses », a-t-il répété plusieurs fois.

Sans excuses donc, les Phénix tenteront de montrer que le passé est bien derrière eux, et que la bulle construite par Monteiro autour de son équipe porte déjà ses fruits. Un manque de confiance réel marque ses joueurs, mais le technicien croit « en eux – parfois même plus qu’ils ne croient en eux-mêmes ».