Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Saint-Quentin trouve le remplaçant de Jordan Caroline chez les Espoirs

Betclic ELITE - Devant faire preuve d'ingéniosité face aux difficultés financières et sportives, Saint-Quentin a enregistré l'intérieur Djiguiba Traoré au sein de son effectif professionnel. Le Franco-Malien montre de belles choses avec les Espoirs du club, depuis son arrivée à l'été 2024.
|
00h00
Résumé
Écouter
Saint-Quentin trouve le remplaçant de Jordan Caroline chez les Espoirs

Djiguiba Traoré renforce l’effectif professionnel du SQBB en provenance des Espoirs.

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

En difficulté sportive et économique, le Saint-Quentin Basketball a du qualifier un dixième joueur professionnel à la hâte pour remplacer numériquement Jordan Caroline, dont le départ a été acté début janvier. N’ayant que peu de moyens financiers, malgré une indemnité de transfert, le SQBB s’est tourné vers son effectif Espoirs ELITE en faisant signer un contrat professionnel à Djiguiba Traoré (2,03 m, 20 ans).

PROFIL JOUEUR
Djiguiba TRAORÉ
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 20 ans (11/10/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
15,7
#14
REB
7,4
#12
PD
1,9
#77
LIRE AUSSI

Formé à Cholet avec Tidjane Salaün

Né en 2005, l’intérieur franco-malien a fait ses classes de jeunes à Cholet Basket, aux côtés d’un certain Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) et d’Amael L’Etang (2,15 m, 20 ans). Ils ont d’ailleurs été à l’origine d’une première dans l’histoire de la formation choletaise : une participation à l’EuroLeague junior au printemps 2023.

S’il n’a pas pris le chemin des Etats-Unis comme ses coéquipiers de promotion, Djiguiba Traoré a opté pour la continuité sportive et scolaire en France. Il a rejoint Saint-Quentin en juin 2024, où il a dernièrement validé son BTS après une belle première saison chez les jeunes Phénix (12,2 points à 48,9% d’adresse, 8,2 rebonds et 1,8 passe en 32 minutes).

LIRE AUSSI

Top 15 au rebond et au scoring chez les Espoirs

Ses performances en Espoirs ELITE cette saison démontrent encore une progression et un potentiel clair à exploiter dans la raquette. Après dix matchs, Traoré tourne à 15,7 points à 50% aux tirs, 7,4 rebonds, et 1,9 passe de moyenne en 33 minutes de moyenne. Il se place à la fois dans le top 15 des meilleurs marqueurs et des meilleurs rebondeurs de sa catégorie d’âge.

 

Alors que Saint-Quentin va devoir se serrer la ceinture et faire preuve d’ingéniosité pour lutter avec ses armes cette saison, le jeune Djiguiba Traoré pourrait voir sa croissance vers le monde professionnel s’accélérer. Il a d’ailleurs déjà pris part à une rencontre de Coupe de France, face à Nancy le 7 octobre dernier, où il avait pu débloquer son compteur chez les pros avec un lancer franc (7 minutes jouées). Mais dans l’opération maintien, le nouveau coach Pedro Nuno Monteiro pourrait aussi se contenter de tourner avec les neuf autres joueurs professionnels confirmés…

LIRE AUSSI

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fanch0210
C est bien, ça prépare la saison prochaine..
Répondre
(1) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
Betclic ELITE
00h00Qualifications LNB : nouveaux joueurs, entraîneurs et transformations de contrat en Betclic ELITE et ELITE 2
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin trouve le remplaçant de Jordan Caroline chez les Espoirs
Mon Actu BeBasket
Médias
00h00Dans « mon actu », réunissez les infos que vous ne voulez pas manquer sur BeBasket
Betclic ELITE
00h00Lahaou Konaté et Le Portel déclarent « la guerre » à Saint-Quentin pour le derby des mal classés
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
ELITE 2
00h00Orléans diminué pour le Centrico face à Blois ?
ELITE 2
00h00Luka Nikolic de retour : l’espoir renaît à Challans avant le déplacement à Caen
Florian Léopold va manquer le derby entre Roanne et le SCABB
ELITE 2
00h00Florian Léopold forfait avec Roanne pour le derby face à Saint-Chamond
BCL
00h00Le contreur manceau TaShawn Thomas rentre dans l’histoire de la BCL
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Noah Penda serein quant à sa situation au Orlando Magic : « J’essaie de me tenir prêt à chaque fois »
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
L'hommage a eu lieu avant le match face aux Cavaliers
NBA
00h00Les Timberwolves rendent hommage à Renee Good, tuée par un agent de l’ICE
Rudy Gobert est dans la forme de sa vie sur ce début d'année 2026
NBA
00h00Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver
Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires
NBA
00h00Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers
Anthony Davis figure parmi les noms fréquemment cités dans les rumeurs de transfert
NBA
00h00La trade deadline NBA 2026 pourrait être explosive
L'ancien Bad Boy a croisé la route de Jordan à de nombreuses reprises
NBA
00h00Isiah Thomas relance le débat GOAT en choisissant LeBron James plutôt que Michael Jordan
1 / 0