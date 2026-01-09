Saint-Quentin trouve le remplaçant de Jordan Caroline chez les Espoirs

En difficulté sportive et économique, le Saint-Quentin Basketball a du qualifier un dixième joueur professionnel à la hâte pour remplacer numériquement Jordan Caroline, dont le départ a été acté début janvier. N’ayant que peu de moyens financiers, malgré une indemnité de transfert, le SQBB s’est tourné vers son effectif Espoirs ELITE en faisant signer un contrat professionnel à Djiguiba Traoré (2,03 m, 20 ans).

Formé à Cholet avec Tidjane Salaün

Né en 2005, l’intérieur franco-malien a fait ses classes de jeunes à Cholet Basket, aux côtés d’un certain Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) et d’Amael L’Etang (2,15 m, 20 ans). Ils ont d’ailleurs été à l’origine d’une première dans l’histoire de la formation choletaise : une participation à l’EuroLeague junior au printemps 2023.

S’il n’a pas pris le chemin des Etats-Unis comme ses coéquipiers de promotion, Djiguiba Traoré a opté pour la continuité sportive et scolaire en France. Il a rejoint Saint-Quentin en juin 2024, où il a dernièrement validé son BTS après une belle première saison chez les jeunes Phénix (12,2 points à 48,9% d’adresse, 8,2 rebonds et 1,8 passe en 32 minutes).

Top 15 au rebond et au scoring chez les Espoirs

Ses performances en Espoirs ELITE cette saison démontrent encore une progression et un potentiel clair à exploiter dans la raquette. Après dix matchs, Traoré tourne à 15,7 points à 50% aux tirs, 7,4 rebonds, et 1,9 passe de moyenne en 33 minutes de moyenne. Il se place à la fois dans le top 15 des meilleurs marqueurs et des meilleurs rebondeurs de sa catégorie d’âge.

Alors que Saint-Quentin va devoir se serrer la ceinture et faire preuve d’ingéniosité pour lutter avec ses armes cette saison, le jeune Djiguiba Traoré pourrait voir sa croissance vers le monde professionnel s’accélérer. Il a d’ailleurs déjà pris part à une rencontre de Coupe de France, face à Nancy le 7 octobre dernier, où il avait pu débloquer son compteur chez les pros avec un lancer franc (7 minutes jouées). Mais dans l’opération maintien, le nouveau coach Pedro Nuno Monteiro pourrait aussi se contenter de tourner avec les neuf autres joueurs professionnels confirmés…