Saint-Quentin confirme le départ de Jordan Caroline

C’était attendu, c’est désormais officiel : Jordan Caroline (2,01 m, 29 ans) quitte Saint-Quentin en cours de saison. En difficulté sportive, le SQBB a confirmé ce vendredi matin le départ de son intérieur américain.

Départ : Jordan Caroline Jordan Caroline a souhaité être libéré de ses engagements avec le SQBB. Le club lui souhaite une bonne continuation.#Ensemble pic.twitter.com/EcONYgPtGv — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) January 2, 2026

Un départ acté … avec une indemnité bienvenue

Relégable en ce début d’année 2026 avec seulement deux victoires au compteur, Saint-Quentin traverse une période très délicate. Le club a déjà procédé à plusieurs ajustements majeurs ces dernières semaines, avec l’arrivée d’Anthony Barber pour remplacer Liam O’Reilly et le changement sur le banc, Eric Bartecheky ayant pris la suite de Philippe Da Silva.

Dans ce contexte tendu, le départ de Jordan Caroline ne s’est pas fait à perte. Le SQBB va toucher une indemnité, un élément loin d’être anodin pour un club au budget limité.

PROFIL JOUEUR Jordan CAROLINE Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 29 ans (15/01/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,2 #62 REB 6,6 #8 PD 1,9 #76

Un coup dur sportif pour le SQBB

Sur le plan sportif, la perte est réelle. Jordan Caroline faisait partie des joueurs les plus réguliers de l’effectif axonais. En Betclic ELITE, pour sa découverte de la France, l’intérieur américain recruté l’été dernier compilait 10,2 points, 6,6 rebonds et 1,9 passe décisive pour 10,5 d’évaluation en 29 minutes en 13 matchs.

Alors que la course au maintien s’annonce particulièrement disputée, Saint-Quentin voit sa rotation intérieure s’affaiblir un peu plus. Reste désormais à savoir si l’indemnité récupérée permettra au club de réagir rapidement sur le marché pour tenter de sauver sa place dans l’élite à l’issue de la saison.

Direction le Rytas Vilnius pour la suite ?

Pour Jordan Caroline, ce départ représente un changement radical de contexte puisqu’il est annoncé au Rytas Vilnius, actuel deuxième du championnat lituanien (LKL) derrière le Zalgiris Kaunas, avec un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Le club de la capitale lituanienne s’est également qualifié pour la suite de la Basketball Champions League après avoir terminé premier de son groupe.

Une stabilité sportive et structurelle qui contraste fortement avec celle du SQBB, engagé dans une lutte acharnée pour son maintien en Betclic ELITE.