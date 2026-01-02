Recherche
Betclic ELITE

Saint-Quentin confirme le départ de Jordan Caroline

Betclic ELITE - Jordan Caroline n’est plus un joueur de Saint-Quentin. Le SQBB a officialisé ce vendredi le départ de son intérieur américain, libéré de ses engagements.
|
00h00
Résumé
Écouter
Saint-Quentin confirme le départ de Jordan Caroline

Jordan Caroline quitte Saint-Quentin en cours de saison.

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

C’était attendu, c’est désormais officiel : Jordan Caroline (2,01 m, 29 ans) quitte Saint-Quentin en cours de saison. En difficulté sportive, le SQBB a confirmé ce vendredi matin le départ de son intérieur américain.

Un départ acté … avec une indemnité bienvenue

Relégable en ce début d’année 2026 avec seulement deux victoires au compteur, Saint-Quentin traverse une période très délicate. Le club a déjà procédé à plusieurs ajustements majeurs ces dernières semaines, avec l’arrivée d’Anthony Barber pour remplacer Liam O’Reilly et le changement sur le banc, Eric Bartecheky ayant pris la suite de Philippe Da Silva.

Dans ce contexte tendu, le départ de Jordan Caroline ne s’est pas fait à perte. Le SQBB va toucher une indemnité, un élément loin d’être anodin pour un club au budget limité.

PROFIL JOUEUR
Jordan CAROLINE
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (15/01/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,2
#62
REB
6,6
#8
PD
1,9
#76

Un coup dur sportif pour le SQBB

Sur le plan sportif, la perte est réelle. Jordan Caroline faisait partie des joueurs les plus réguliers de l’effectif axonais. En Betclic ELITE, pour sa découverte de la France, l’intérieur américain recruté l’été dernier compilait 10,2 points, 6,6 rebonds et 1,9 passe décisive pour 10,5 d’évaluation en 29 minutes en 13 matchs.

Alors que la course au maintien s’annonce particulièrement disputée, Saint-Quentin voit sa rotation intérieure s’affaiblir un peu plus. Reste désormais à savoir si l’indemnité récupérée permettra au club de réagir rapidement sur le marché pour tenter de sauver sa place dans l’élite à l’issue de la saison.

LIRE AUSSI

Direction le Rytas Vilnius pour la suite ? 

Pour Jordan Caroline, ce départ représente un changement radical de contexte puisqu’il est annoncé au Rytas Vilnius, actuel deuxième du championnat lituanien (LKL) derrière le Zalgiris Kaunas, avec un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Le club de la capitale lituanienne s’est également qualifié pour la suite de la Basketball Champions League après avoir terminé premier de son groupe.

LIRE AUSSI

Une stabilité sportive et structurelle qui contraste fortement avec celle du SQBB, engagé dans une lutte acharnée pour son maintien en Betclic ELITE.

 

Commentaires


Connexion
dreamgaiden
Espérons quand même un renfort. Car sinon l'effectif ne compterait plus que 2 intérieurs de métier, impensable à ce niveau.
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Je pense qu'un renfort va arriver. Pour moi la priorité est de faire venir un joueur dur en défense et au rebond. Un joueur de l'ombre mais qui impacte le collectif.
Répondre
(0) J'aime
