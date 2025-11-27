Champion de France 2018, Eric Bartecheky est le nouveau coach de Saint-Quentin

[Mise à jour] Alors que l’officialisation de la signature d’Eric Bartecheky était attendue ce vendredi, une fois le coach sur place (à partir de ce jeudi après-midi), le Saint-Quentin Basketball a avancé sa communication, suite à l’article publié ci-dessous. Deux lignes ont officialisé sa signature : le champion de France 2018 succède à Philippe Da Silva au poste d’entraîneur du SQBB.

« Le Saint-Quentin Basket-Ball officialise l’arrivée de son nouveau coach, prêt à reprendre les rênes du club 🤝 Bienvenue Éric 👋 », a publié le SQBB sur son site Internet.

Éric Bartecheky nommé nouvel entraîneur du SQBB 💙 Le Saint-Quentin Basket-Ball officialise l’arrivée de son nouveau coach, prêt à reprendre les rênes du club 🤝 Bienvenue Éric 👋#Ensemble pic.twitter.com/htVV8qvN0c — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) November 27, 2025

[Article originel] Le Saint-Quentin Basketball (SQBB) a tranché : c’est Éric Bartecheky qui devrait bientôt être nommé coach de son équipe professionnelle. À 53 ans, le technicien champenois est attendu à Saint-Quentin pour boucler les négociations et signer son contrat. Il débarque avec un CV solide, marqué par un titre de champion de France avec Le Mans en 2018, mais aussi par des expériences successives à Pau-Lacq-Orthez ou encore Gravelines-Dunkerque. Un retour au premier plan qui intervient dix jours seulement après s’être confié dans La République des Pyrénées sur « le temps qui devient un peu long » sans coacher.

Éric Bartecheky, un coach d’expérience pour recadrer Saint-Quentin

Arrivant à Saint-Quentin dans un contexte mouvementé, Éric Bartecheky va succéder à Philippe Da Silva, en arrêt et désormais en discussions avec le club pour une rupture à l’amiable. L’assistant Pedro Nuno Monteiro, qui avait assuré l’intérim avec succès contre Cholet (77-68), n’a pas été maintenu sur la durée en tant que coach principal.

Le technicien portugais avait partagé dans L’Aisne Nouvelle son lien avec son ex-coach principal : « J’ai pensé à Philippe toute la semaine… C’est aussi sa victoire. J’ai voulu gagner pour lui ! ».

Sous sa direction, le SQBB avait retrouvé de l’intensité et une attitude plus conquérante, ce qui avait créé un dilemme pour le président Laurent Prache. Mais le club a finalement choisi l’option de l’expérience, avec l’un des coachs les plus reconnus du marché français actuellement libre.

Un retour attendu sur les parquets

Dix jours plus tôt, Éric Bartecheky confiait dans La République des Pyrénées son impatience, après dix-huit mois d’inactivité consécutifs à son départ de Pau :

« Le temps de l’autocritique est essentiel… Aujourd’hui, j’ai retrouvé le feu ! J’ai envie d’y retourner, de relever des challenges. Je suis prêt à mordre ! »

Resté à Pau ces derniers mois, il avait mis ce temps à profit pour suivre d’autres staffs professionnels (Saint-Sébastien, Bilbao, Limoges) et même reprendre des cours de langue. Finaliste malheureux pour remplacer Savo Vucevic à Chalon l’an dernier, son nom circulait encore récemment dans plusieurs clubs.

Avec Saint-Quentin, il va retrouver un projet en Ligue Nationale de Basket (LNB) et un groupe qui devra rapidement se relancer après un début de saison bousculé. Il aura également l’occasion de retravailler avec Giovan Oniangue (1,98 m, 34 ans), l’un des leaders du groupe picard, après leur collaboration à l’Élan béarnais, où ils ont remporté ensemble une Coupe de France.

Saint-Quentin espère un nouveau départ

Le SQBB sort d’une période instable mais veut profiter de sa victoire face à Cholet et de ce changement de cap pour remonter au classement et ainsi se maintenir en Betclic ELITE.

Un défi de taille attend Eric Bartecheky, avec un petit budget et un public aussi fidèle qu’exigeant, mais son enthousiasme pourrait bien être une des clés du renouveau picard.