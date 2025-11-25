Recherche
NBA

Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine

L'entraîneur des Portland Trail Blazers et membre du Hall of Fame Chauncey Billups a plaidé non coupable lundi devant un tribunal fédéral de New York dans une affaire de jeux de poker truqués impliquant plusieurs figures mafieuses.
00h00
Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Crédit photo : Jaime Valdez-Imagn Images

Chauncey Billups, légende NBA et actuel entraîneur des Portland Trail Blazers, a comparu lundi devant un tribunal fédéral de New York. Il a plaidé non coupable dans une vaste affaire de jeux illégaux. Le quintuple All-Star, intronisé au Hall of Fame l’année dernière, fait face à des accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique.

Des accusations graves passibles de 20 ans de prison

À 49 ans, le natif de Denver est accusé d’avoir pris part à un système de poker truqué lié à la mafia. Le réseau opérait dans plusieurs villes américaines : Manhattan, Las Vegas, Miami et les Hamptons. Chaque charge, conspiration pour blanchiment d’argent et fraude électronique, peut entraîner jusqu’à 20 ans de prison.

De plus, Billups figure parmi les personnalités les plus en vue des plus de 30 personnes inculpées dans cette opération fédérale. L’ancien joueur NBA Damon Jones a aussi été arrêté. Selon les procureurs, le réseau utilisait des technologies sophistiquées pour truquer les parties : machines à mélanger modifiées, caméras cachées dans les jetons, lunettes spéciales et même tables équipées de rayons X.

Lors de l’audience, Billups portait un costume gris foncé. Il n’a répondu que par oui ou non aux questions du juge. Il a été libéré sous caution de 5 millions de dollars, sa maison du Colorado servant de garantie. Sa fille Cydney, employée des Minnesota Timberwolves, a cosigné sa caution.

Un rôle de « carte de visite » pour attirer les victimes

Selon les procureurs, le système a escroqué environ 7 millions de dollars depuis 2019. Billups aurait servi d’appât grâce à sa notoriété pour attirer des joueurs fortunés et confiants. Les organisateurs échangeaient même des messages indiquant qu’une victime « voulait donner son argent à Chauncey » parce qu’elle était « éblouie par sa célébrité ».

Malgré ses 106 millions de dollars de gains en carrière, Billups aurait perçu une part des profits illégaux. Après une partie truquée en octobre 2020, il aurait reçu 50 000 dollars par virement. Les organisateurs reversaient aussi une partie des bénéfices aux familles mafieuses Gambino, Genovese et Bonanno.

Après son arrestation, les Trail Blazers l’ont placé en congé sans solde. L’assistant coach Tiago Splitter assure l’intérim. Les 31 accusés doivent revenir au tribunal le 4 mars pour une mise à jour du dossier. Le procès est prévu pour septembre 2026.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
