À l'étranger

L'ancien Parisien Justin Simon retourne à Ulm

Allemagne - Justin Simon fait son retour à Ratiopharm Ulm. L’ailier de 29 ans, passé par l’EuroCup avec Paris, a signé lundi pour la fin de la saison 2025/2026 avec le club allemand.
00h00
L’ancien Parisien Justin Simon retourne à Ulm

Justin Simon sous le maillot du Paris Basketball

Crédit photo : Julie Dumélié

Justin Simon (1,96 m, 29 ans) retrouve Ratiopharm Ulm pour cette saison 2025/2026. L’ancien joueur du Paris Basketball revient dans un club qu’il a déjà fréquenté brièvement il y a 4 ans et avec qui il jouera l’EuroCup. Il retrouvera sur place Malik Osborne (Ex Limoges), le MVP de Pro B 2025 Christopher Ledlum ainsi que les Français Mohamed Diakite et Meissa Faye.

Ulm, acte 2

Lundi, ratiopharm Ulm a officialisé la signature de Justin Simon jusqu’à la fin de la saison. Une impression de « déjà-vue » pour l’ailier américain, qui avait brièvement porté les couleurs Oranges et Noires en 2021 avec succès (11 points en 32 minutes contre le Bayern et 15 points en 27 minutes face à Bonn), disputant alors deux matchs en remplacement de Karim Jallow, blessé.

Justin Simon lors de son 1er passage à ULM (photo Stefan Matzke)

Le club allemand connaît actuellement une période mouvementée avec 9 revers sur leurs 10 derniers matchs, entre blessures et départs. Celui de Bryce Brown, intervenu récemment, a accéléré la volonté de recruter un joueur polyvalent et immédiatement opérationnel. Simon arrive juste avant la trêve internationale et pourrait faire ses débuts le 4 décembre, à domicile, contre les Italiens de Trento lors de la 9e journée de l’EuroCup.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Justin Simon.jpg
Justin SIMON
Poste(s): Ailier
Taille: 196 cm
Âge: 29 ans (06/05/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
10,8
#62
REB
6,6
#14
PD
4,3
#12

Le directeur sportif Thorsten Leibenath: « Nous sommes très heureux que Justin erre à nouveau dans notre maillot. À nos yeux, il est l’un des joueurs de BBL les plus polyvalents des dernières années. Avec son engagement, sa vitesse, sa morsure, son expérience, il enrichira notre jeu durablement à de nombreux niveaux. Le fait que Justin puisse être utilisé dans presque toutes les positions nous aide également à réagir avec souplesse aux soucis de blessure. »

Un retour en EuroCup

La signature de Justin Simon permet également au joueur de replonger dans un environnement européen exigeant. En 2023/2024 sous la tunique du Paris Basketball qu’il avait rejoint en fin d’année civile, il avait aidé le club de la capitale à décrocher le titre de Champion d’Eurocup et vainqueur de la Coupe de France. Durant son passage, il avait compilé 7,2 points, 3,8 rebonds, 1,6 interception, 1,5 passe décisive et 0,2 contre de moyenne pour 9,6 d’évaluation en 14 apparitions sur la scène européenne. Parallèlement le Californien valait aussi 7,7 points et 4,7 rebonds en 23 minutes sur 27 rencontres de Betclic ELITE.

LIRE AUSSI

Une expérience européenne dense 

Depuis son départ des États-Unis en 2020, le natif de Los Angeles a connu l’Australie (Champion de la NBL en 2023 avec les Sydney Kings), l’Allemagne (Ludwigsbourg), l’Italie (Vérone), Israël (Bnei Hertzeliya) et la France. Pour la saison 2025/26, le globe-trotter avait signé avec les Shanxi Loongs en Chine. Cependant, le début de la saison a été reporté de deux mois, de sorte que Justin Simon a décidé de résilier le contrat et de retourner en Allemagne.

LIRE AUSSI

Ulm espère un nouveau souffle

À Ulm, il doit désormais aider une équipe en quête de stabilité. Le club allemand occupe la 5e place du groupe B de l’EuroCup (4 victoires, 4 défaites). Les deux premiers se qualifient directement en quarts, les quatre suivants en huitièmes. En easyCredit BBL, l’équipe de Ty Harrelson pointe à une triste 15e place (3-5).

Recruter un joueur au pedigree aussi complet représente un pari mesuré : Simon apportera de la défense, de l’énergie, de l’impact physique et une vraie polyvalence. Des qualités dont Ulm aura besoin pour se replacer en championnat et valider sa place en phase finale d’EuroCup.

Allemagne
Allemagne
Suivre

