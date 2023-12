Paris engage l’ailier Justin Simon comme remplaçant médical

Betclic ELITE - Privé de son arrière Sébastian Herrera pour plusieurs semaines en raison d'une blessure à la main, le Paris Basketball a décidé d'engager l'ailier américain Justin Simon, passé notamment par le championnat allemand, comme remplaçant médical.

Blessé à l’entraînement juste avant la rencontre de championnat contre Gravelines-Dunkerque le samedi 25 novembre dernier, Sebastian Herrera souffre de la main et sera absent pour plusieurs semaines. Pour suppléer son absence, le Paris Basketball a décidé d’engager un remplaçant médical : Justin Simon (1,97 m, 97 kg), ailier américain de 27 ans, passé notamment par l’Allemagne et l’Australie. Son contrat court pour le moment jusqu’au 22 janvier prochain.

Welcome to Paris Justin Simon 👋💥 Champion et meilleur défenseur de NBL, @simon_Says_so rejoint la capitale en tant que pigiste médical pour pallier à la blessure de Seba 💪 Justin est qualifié pour affronter Monaco dimanche 👀 Let’s get to work 🫡 🖤❤️💙 pic.twitter.com/AZoW3lnXwU — Paris Basketball (@ParisBasketball) December 1, 2023

Déjà qualifié pour le choc contre Monaco

Après trois années à l’université (une chez les Arizona Wildcats et deux à St-John’s), Justin Simon a débuté sa carrière professionnelle en G-League avec la franchise affiliée aux Chigago Bulls, Windy City Bulls. Il a ensuite quitté les États-Unis pour l’Australie, où il effectuera deux passages : d’abord en 2020-2021 aux Illawarra Hawks puis la saison dernière aux Sydney Kings. Entre-temps, il a écrit ses lettres de noblesse en Allemagne, à Ulm et Ludwigsbourg. Avec cette dernière équipe, il a notamment disputé le Final Four de la Ligue des Champions (BCL), compétition dans laquelle il affichait de très solides statistiques : 15,5 points à 40% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,9 interception en 29 minutes de jeu en moyenne sur 17 matches. Dernièrement, il évoluait en Israël dans le club de Bnei Herzliya, aux côtés de l’ancien Parisien Ryan Boatright. Ailier athlétique avec un important volume de jeu et d’intensité, Justin Simon devrait se fondre dans le moule de l’entraîneur Tuomas Iisalo, qui demande beaucoup d’engagement à chacun de ces joueurs.

Un renfort sur lequel Paris pourra déjà s’appuyer ce dimanche (19h) pour le choc de la Betclic ÉLITE face à Monaco. Cela ne sera pas de trop face à la bande d’un Mike James plus que dominant depuis le début de la saison.