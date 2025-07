MVP en titre d’ÉLITE 2, Christopher Ledlum se montre avec les Houston Rockets

Meilleur marqueur du championnat (plus de 19 points par match), Christopher Ledlum (1,98 m, 24 ans) a été nommé MVP de la saison régulière 2024-2025 d’ÉLITE 2. Après une saison stratosphérique sous les couleurs de l’Élan Béarnais, l’ailier-fort tente désormais de briller Outre-Atlantique.

Il participe actuellement à la Summer League. La nuit dernière, le natif de Brooklyn (New York) a montré de belles choses avec les Huston Rockets, tournant à 5 points à 2/3 aux tirs, 6 rebonds et 3 contres, le tout en 12 minutes de jeu.

🔨 Chris Ledlum with a pair of two-hand jams plus three blocks for the Rockets in NBA Summer League play!

👊 He posted an efficient 5 PTS (2-3 FG), 6 REB, 3 BLK in 12 MIN.#GoCrimson #OneCrimson pic.twitter.com/sRKez8cYac

— Harvard Men’s Basketball (@HarvardMBB) July 14, 2025