Raynaud confirme contre Essengue, Cissoko, Salaün et Beringer confirment : les Français en vue à Las Vegas

À Las Vegas, la Summer League 2025 bat son plein et les Français y tiennent leur rang. Après un premier match déjà solide, Maxime Raynaud a enchaîné une nouvelle belle prestation pour Sacramento. En face, Noa Essengue a signé un double-double encourageant… avant de sortir sur blessure. Tidjane Salaün s’est à nouveau mis en évidence avec Charlotte, tout comme Sidy Cissoko et Joan Beringer, alors que Rayan Rupert a vécu une soirée plus discrète.

FRENCHIE TIME. 🇫🇷 📊

Summer League mode. 🕹️ Sidy Cissoko : 20 PTS, 4 REB, 3 AST, 3 STL

Maxime Raynaud : 17 PTS, 5 REB, 2 AST

Tidjane Salaün : 16 PTS, 6 REB, 2 AST, 2 BLK

Noa Essengue : 12 PTS, 10 REB

Joan Beringer : 7 PTS, 7 REB, 3 AST

Rayan Rupert : 3 PTS, 3 REB, 3 AST, 2… pic.twitter.com/XcKcUfYsi6 — NBA France (@NBAFRANCE) July 13, 2025

Maxime Raynaud impressionne à nouveau

Auteur de 23 points jeudi pour ses débuts à Las Vegas, Maxime Raynaud a confirmé ce samedi avec 17 points à 8/15 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives en 29 minutes dans la victoire des Kings face aux Bulls (109-92). L’intérieur parisien a rapidement lancé la machine avec un dunk puis un tir primé pour mettre Sacramento sur orbite.

Aux côtés d’un Devin Carter incandescent (30 points à 5/7 à 3-points), Raynaud a brillé par son activité offensive, sa vision du jeu et sa mobilité. Même s’il a écopé de 7 fautes – ce qui n’est pas pénalisant en Summer League –, il a confirmé ses belles dispositions sur cette première semaine de compétition.

the vet finds the rook for the oop 🛩️ pic.twitter.com/Q9C5L23V4s — Sacramento Kings (@SacramentoKings) July 13, 2025

Noa Essengue, la bonne réaction… freinée par une béquille

Après une prestation difficile face à Toronto, Noa Essengue a répondu présent pour son deuxième match avec les Bulls. En moins de 20 minutes, l’ancien intérieur d’Ulm a compilé 12 points (4/10 au tir, 0/4 à 3-points) et 10 rebonds, avec une belle activité au rebond offensif notamment.

Malheureusement, il a dû quitter ses coéquipiers après une béquille au quadriceps droit sur une pose d’écran. « C’était vraiment meilleur », a commenté son coach Billy Donovan III. « Il va recevoir un traitement ce dimanche et on verra comment il réagit. »

“Vendredi, c’était le premier match de ma vie en Summer League, donc je devais voir comment ça se passait”, a expliqué Essengue, soulagé d’avoir pu se relancer.

Noa Essengue at the half: 14 MIN

10 PTS 🔥

9 REB 🔥

1 AST

1 BLK

1 STL pic.twitter.com/EgiCS9zs4t — AyoMuse (@Ayo__Muse) July 13, 2025

Tidjane Salaün continue sur sa lancée

Déjà performant contre le Jazz (20 points), Tidjane Salaün a récidivé face aux Sixers avec 16 points à 5/12, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en 28 minutes dans la victoire de Charlotte (96-94). L’ancien Choletais a marqué des points dans le money-time, enchaînant un coast-to-coast, un 2+1 et un lay-up pour permettre à son équipe de reprendre l’avantage.

Toujours aussi agressif, l’ailier montre une progression encourageante, dans un rôle de plus en plus impactant à mesure que la Summer League avance.

Tidjane Salaün’s second game in Vegas. Summer League, grain of salt, level of competition, etc. This is a marked improvement from last year. Still a long way to go before it translates to the big leagues, but things look to be moving in the right direction. pic.twitter.com/PNtTPIQIbj — Matt Alquiza (@malquiza8) July 13, 2025

Sidy Cissoko efficace, Rayan Rupert discret

Dans la défaite de Portland contre Memphis (86-96), Sidy Cissoko s’est mis en évidence avec 20 points à 7/14 dont 3/6 à longue distance, 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Malgré ses 5 fautes et 6 balles perdues, l’ancien joueur des Mets a terminé avec un différentiel positif (+10).

Yang Hansen getting the Portland offense going early! Sidy Cissoko slams it off the dime from the Trail Blazers' First Round pick 💥 POR-GSW on ESPN2 pic.twitter.com/URnLWBBsWR — NBA (@NBA) July 12, 2025

Moins en réussite, Rayan Rupert a compilé 3 points (1/4 au tir), 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Joan Beringer solide dans l’ombre

Enfin, Joan Beringer a livré un match plein dans la victoire de Minnesota contre Denver (94-83). L’intérieur a noirci la feuille avec 7 points à 2/3, 7 rebonds (dont 5 offensifs), 3 passes décisives et 1 contre en 22 minutes. Il a terminé avec le meilleur +/- des Timberwolves (+15).