Officiel : L’ex-Parisien Collin Malcolm s’engage avec l’Hapoël Tel-Aviv jusqu’en 2027

Collin Malcolm (2,01 m, 28 ans) ne portera plus les couleurs du Paris Basketball. L’ailier américain a été officiellement annoncé ce dimanche comme nouvelle recrue de l’Hapoël Tel-Aviv. Il s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2027, avec le club désormais dirigé par Dimitris Itoudis.

מועדון הכדורסל הפועל “IBI” תל אביב שמח לבשר על החתמתו של הפורוורד קולין מלקולם (28, 2.01 מ׳) לשנתיים, עד לסיום עונת 2026/27. מלקולם עבר במהלך הקריירה שלו במספר תחנות- באטומי בגאורגיה, קארהו הפינית, קראבנוס הקפריסאית, טלקום בון, איתה זכה בליגת האלופות של פיב״א, ופריז באסקט, איתה… pic.twitter.com/scLQ04jEl3 — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 13, 2025

Un joueur qui a su s’imposer à chaque étape

Passé par plusieurs championnats européens, dont la Géorgie (Batoumi), la Finlande (Karhu), Chypre (Keravnos) ou encore l’Allemagne (Telekom Baskets Bonn, vainqueur de la Ligue des champions 2023), Collin Malcolm a franchi un cap en rejoignant Paris à l’été 2023. Avec le club de la capitale, il a remporté le championnat de France, deux Coupes nationales et surtout l’EuroCup, premier trophée européen de l’histoire du club.

En EuroLeague, pour sa première saison au plus haut niveau continental, il a tourné à 7,7 points, 2,5 rebonds et 1,2 passe décisive en 19 minutes de moyenne (55,3 % à 2-points, 32,7 % à 3-points). En Betclic ÉLITE, il a affiché 10,4 points, 3,5 rebonds et 1,4 passe décisive par match avec une belle réussite derrière l’arc (37,8 %).

PROFIL JOUEUR Collin MALCOLM Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 28 ans (02/07/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10,4 #58 REB 3,5 #75 PD 1,3 #120

« Une addition parfaite à notre effectif »

L’Hapoël Tel-Aviv mise donc sur son expérience et sa polyvalence. « Collin est un joueur très complet, un athlète impressionnant capable de briller à plusieurs postes. Il est extrêmement motivé à l’idée de rejoindre ce nouveau projet », a déclaré Dimitris Itoudis, le coach grec de l’équipe israélienne.

Le directeur sportif George Hinas s’est également montré enthousiaste : « Collin est une addition parfaite à notre effectif. Il a toujours contribué à des équipes gagnantes. Sa mentalité de compétiteur correspond parfaitement à l’esprit de l’Hapoël Tel-Aviv. »

Enfin, Collin Malcolm lui même s’est exprimé : « Je suis très heureux de rejoindre l’Hapoël Tel-Aviv. J’ai hâte d’apprendre auprès d’un grand coach et de jouer devant des supporters incroyables. »