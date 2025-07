La nouvelle star des Raptors enfin remise de sa blessure

Brandon Ingram voit enfin le bout du tunnel. Absent des parquets depuis le 7 décembre dernier, l’ailier des Toronto Raptors a été autorisé à reprendre le contact après sa blessure à la cheville qui avait mis fin à sa saison prématurément.

Brandon Ingram Cleared For Contact, Will Begin Scrimmaging Soon https://t.co/JESvqNfxvh — RealGM (@RealGM) July 11, 2025

Un retour très attendu pour les Raptors

« Il ne ressent aucune douleur, il se déplace bien, il est devenu plus fort », a confié l’entraîneur des Raptors Darko Rajakovic à TSN jeudi. « Il se sent vraiment très, très bien à l’heure actuelle. » L’ancien All-Star de 27 ans devrait participer aux prochains entraînements collectifs de l’équipe durant l’été, marquant une étape cruciale dans son processus de récupération.

Ingram effectuait des entraînements individuels avec les Raptors tout en poursuivant sa rééducation depuis sa blessure survenue alors qu’il évoluait encore sous le maillot des New Orleans Pelicans. Il avait rejoint Toronto en février dernier dans un échange qui avait envoyé Bruce Brown et Kelly Olynyk aux Pelicans.

Une prolongation de contrat malgré l’absence

Quelques jours après ce transfert, Ingram avait signé une prolongation de trois ans pour 120 millions de dollars avec les Raptors, un contrat qui comprend une option joueur pour la saison 2027-2028. Paradoxalement, il n’a encore jamais disputé le moindre match sous ses nouvelles couleurs. Il avait été officiellement mis au repos pour le reste de la saison le 9 avril après avoir reçu une injection de plasma riche en plaquettes (PRP) pour faciliter sa guérison.

Avant sa blessure, l’ancien 2e choix de la Draft 2016 tournait à 22,2 points, 5,6 rebonds et 5,2 passes décisives en 18 matches lors de la saison 2024-2025. Sur l’ensemble de sa carrière, il affiche des moyennes de 19,5 points, 5,2 rebonds et 4,3 passes en 495 matches entre les Lakers et les Pelicans.

Avec Brandon Ingram enfin à 100%, plus Scottie Barnes, Immanuel Quickley, RJ Barrett et Jakob Poeltl, les Raptors espèrent remonter dans la hiérarchie de la Conférence Est la saison prochaine, après trois saisons consécutives sans playoffs. Le training camp débutera le 25 septembre, offrant à l’ailier l’opportunité de préparer sa première saison complète à Toronto.