Steed Tchicamboud – Jacques Monclar, un tandem prestigieux pour… Agde (NM3)

Un an après sa vraie-fausse signature à Lille, et après avoir longuement espéré un rôle au sein de l’Élan Chalon, Steed Tchicamboud est de retour dans le circuit !

Une signature loin des projecteurs du plus haut niveau, puisque le vice-champion d’Europe 2011 va retrouver les parquets en… Nationale 3, avec Agde. Sauf que l’ambition est justement de ne pas s’éterniser en cinquième division, puisqu’un projet d’envergure se met en place dans l’Hérault, avec la signature de plusieurs joueurs référencés aux niveaux supérieurs et de grandes personnalités aux manettes.

Une place au comité directeur pour Jacques Monclar

Pour cause, Agde a aussi profité de l’implantation sur place d’une figure du basket français, Jacques Monclar, pour l’attirer dans son giron, avec une place au comité directeur. « Je connais Steed depuis longtemps », souffle le consultant de beIN Sports, qui lui avait attribué le célèbre surnom d’Escroc qui lui colle à la peau depuis qu’il a récupéré une médaille à l’EuroBasket 2011 et participé au triplé de l’Élan Chalon en 2012, sans avoir participé aux deux préparations. « C’est un passionné, un compétiteur et un homme de terrain. Son arrivée est une excellente nouvelle pour le club et pour le basket régional. Il saura transmettre son exigence et son sens du collectif, tout en faisant progresser le groupe dans le respect des valeurs du club. »

De son côté, Steed Tchicamboud tentera de relancer une carrière de coach qui n’a pas pris le chemin escompté en 2024. Les difficultés financières de Sorgues l’ont poussé vers la sortie en janvier malgré plusieurs saisons réussies, sa mission commando à Berck n’a pas abouti au maintien sportif de l’ABBR en NM1 puis la disparition sportive du LMB l’a empêché de retrouver la LNB.

« Steed partage notre volonté de

construire un club au niveau national »

« Je suis très heureux de rejoindre Agde Basket, un club qui porte des valeurs humaines et une vraie ambition », s’exclame l’ancien joueur d’EuroLeague (trois campagnes avec Nancy, Chalon et Limoges). « Mon objectif est simple : construire une équipe compétitive, solide et capable de jouer les premiers rôles. La montée en NM2 est un objectif motivant pour lequel nous allons travailler dur, avec humilité et détermination. »

Une arrivée prestigieuse pour le club agathois, qui témoigne de ses ambitions assez élevées. Revenue en NM3 il y a deux ans, l’équipe héraultaise n’a cessé de progresser durant ses deux saisons en cinquième division, successivement 7e (15v-11d) puis 3e (17v-9d) de sa poule, grâce à un investissement sans précédent de la municipalité. Dans son communiqué, Agde n’a d’ailleurs pas caché le but assigné à Tchicamboud. « Reconnu pour son exigence, sa pédagogie et sa capacité à fédérer, il arrive à Agde avec une vision claire : nous accompagner dans notre objectif de montée en Nationale 2 », écrit le club, qui envisagera ensuite de monter en NM1.

« L’arrivée de Steed marque une étape clé dans notre projet », clame le nouveau président, Laurent Joly. « C’est un entraîneur en devenir, très respecté dans le monde du basket, et qui partage pleinement notre volonté de construire sur le long terme un club au niveau national. Son engagement et sa vision du haut niveau sont de vrais atouts pour notre club. »