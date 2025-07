Liam O’Reilly, un Euro-trotter débarque à Saint-Quentin

En étudiant la carrière de Liam O’Reilly, leur nouveau combo-guard, les supporters de Saint-Quentin peuvent être déjà certains d’une chose. Il ne devrait plus être présent au SQBB en 2026/27, ni même rejouer en Betclic ÉLITE. Ou alors ce serait un schisme majeur dans son parcours.

𝗟𝗜𝗔𝗠 𝗢’𝗥𝗘𝗜𝗟𝗟𝗬 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗣𝗛𝗘́𝗡𝗜𝗫 🇺🇸 Combo guard américain de talent, et passé par la Winner League la saison passée, Liam O’REILLY rejoint le SQBB 💙 !#Ensemble pic.twitter.com/C8b4inBQAr — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) July 12, 2025

Pour cause, son CV a de quoi décontenancer. Professionnel depuis 2018, encore jamais aperçu en Coupe d’Europe, Liam O’Reilly (1,88 m, 29 ans) n’a pas encore connu deux expériences dans le même championnat, évoluant successivement en Slovaquie, à Chypre, en Allemagne, en Lituanie, en Suède, en Hongrie, en Pologne et en Israël.

Et si le Texan a joué à deux reprises en Lituanie, ce fut avec un sentiment de progression : champion de deuxième division en 2021 avec le BC Jonava, il y est revenu en début de saison dernière, en LKL, sans réussir cette fois (5,8 points à 33% en seulement 4 matchs). Son seul échec récent, entre une saison fabuleuse en Pologne en 2023/24 (21,4 points de moyenne avec Lublin) et une expérience plus concluante en Winner League avec Kiryat Ata (14,3 points à 40%, 2,4 rebonds et 4 passes décisives en 18 rencontres).

« Il a rapidement montré son intérêt pour le club »

« Il a cette capacité à scorer, à faire mal et à demander des responsabilités », confie Philippe Da Silva à L’Aisne Nouvelle. « Lors de nos échanges, il a rapidement montré son intérêt pour le club. Il est motivé, il va être challengé par le staff mais aussi à l’entraînement avec Neftali. C’est exactement ce que je recherche pour l’équipe. »

Plutôt poste 2 que poste 1, Liam O’Reilly sera donc associé à Neftali Difuidi à l’arrière, tandis que le SQBB ne recherche plus qu’un meneur pour boucler son effectif. Une pièce majeure pour laquelle le club axonais a réservé sa plus grosse enveloppe, espérant donc y trouver son go-to-guy.

L’effectif de Saint-Quentin version 2025/26 :