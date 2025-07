Les Pelicans prolonge l’un des meilleurs défenseurs de la NBA jusqu’en 2030

Les New Orleans Pelicans ont officialisé la prolongation de contrat d’Herb Jones pour trois années supplémentaires. L’ailier défensif, déjà sous contrat jusqu’en 2027, percevra 68 millions de dollars sur cette extension, portant son engagement total à 97 millions de dollars sur cinq ans jusqu’en 2030.

Cette prolongation représente un pari calculé de la part des Pelicans, compte tenu de la saison 2024-2025 tronquée de Jones. Limité à seulement 20 matchs en raison d’une blessure à l’épaule, l’ailier de 26 ans a tout de même maintenu des statistiques solides avec 10,3 points, 3,9 rebonds, 3,3 passes et 1,9 interception de moyenne en 32 minutes de jeu.

Malgré cette saison compliquée, Jones reste considéré comme un « game changer » défensif quand il est à 100% physiquement. Sa valeur défensive s’est notamment illustrée en 2024 lorsqu’il a terminé 5e de la course au Défenseur de l’année et a été sélectionné dans la All-Defensive First Team.

New Orleans Pelicans forward Herb Jones has agreed to a three-year, $68 million contract extension with the franchise, Mark Bartelstein and Kieran Piller of @PrioritySports told ESPN. Jones now has a total five years and $97M on his Pelicans deal – with player option in 2029-30. pic.twitter.com/qXTvYT7Rym

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025