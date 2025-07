Gabby Williams et Dominique Malonga prennent leur revanche contre Connecticut

Pour la deuxième fois en trois jours, le Seattle Storm et le Connecticut Sun s’affrontaient, dans une sorte de mini-série de playoffs. Sauf que cette fois, le match se déroulait chez les pensionnaires de la conférence Ouest, et à un horaire bien plus propice à la performance. Le résultat a ainsi été plus logique que lors du match aller.

Williams et Malonga reprennent le contrôle

Pas beaucoup plus inspirées en attaque que mercredi, les joueuses du Seattle Storm ont cette fois resserré la vis en défense. Elles ont retrouvé l’énergie qui leur avait manqué lors de leur défaite 93-83 dans le Connecticut. Et pour cela, la coach Noelle Quinn a largement misé sur ses titulaires (68 points sur 79). À l’image de Gabby Williams (1,80 m, 28 ans), qui a joué… 38 minutes et 24 secondes sur 40. De quoi lui permettre de noircir la feuille statistique, comme elle en a l’habitude. À une semaine de son premier All-Star Game, la franco-américaine a compilé 18 points à 6/10 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 2 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions.

Sa compatriote Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a aussi fait un bon match avec 4 points et 8 rebonds (dont 4 offensifs) en 10 minutes. Sans pour autant arriver à limiter les fautes et pertes de balle (2 de chaque), son défaut depuis le début de sa saison rookie.

Gabby Williams tonight 🔥 • 18 points

• 5 assists

• 3 steals

• 6/10 FG pic.twitter.com/WVYmC9W4HU — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 12, 2025

Lacan continue sur sa lancée, mais Connecticut toujours au fond

En face, l’autre franco-américaine Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a moins bien joué qu’au match aller. Exclue avec 5 fautes au bout de 30 minutes de jeu, elle a aussi perdu 4 ballons. Ses 7 points et 5 rebonds n’ont pas suffi, d’autant plus que sa coéquipière sur les lignes extérieurs Jacy Sheldon n’a joué que 11 minutes. En fait, la meilleure extérieure du Sun n’était autre que… Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans).

Déjà convaincante lors de ses deux premiers matchs, la rookie a joué son plus gros temps de jeu : 32 minutes en sortie de banc. Elle a convaincu encore un peu plus son coach Rachid Meziane qui la connaît bien, ainsi que les fans de Connecticut qui l’adorent. Malgré sa maladresse (4/13 aux tirs, 5 fautes et 4 pertes de balle), son énergie des deux côtés du terrain a contaminé ses coéquipières. Elle termine avec 10 points et 7 rebonds. Si la Française est un motif d’espoir pour le Sun, elle n’en saura pas la sauveuse pour autant. La franchise de l’Est pointe toujours en dernière position du classement avec cette 17e défaite en… 20 matchs.