Quatre Françaises dans le même match : Bria Hartley et Leïla Lacan l’emportent contre Seattle

Le nouvel exode des joueuses françaises en WNBA crée forcément ce genre d’évènements. Ce mercredi 9 juillet, dans le match entre le Connecticut Sun et le Seattle Storm, quatre tricolores ont foulé le parquet. Avec une joueuse expérimentée accompagnée de sa rookie dans chaque équipe (Gabby Williams et Dominique Malonga à Seattle, Bria Hartley et Leïla Lacan avec Connecticut). À titre de comparaison, il n’y avait même pas autant de joueuses françaises dans la ligue lors des deux dernières saisons. Après le coup de sifflet final, tout ce beau monde s’est retrouvé en accolades, heureuses de retrouver leurs compatriotes.

⚔️🇫🇷 Leïla Lacan x Gabby Williams x Dominique Malongapic.twitter.com/2I8mgWYovS — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 10, 2025

Mais avant cela, Storm et Sun se sont affrontés pendant 40 minutes. Une affiche à priori déséquilibrée entre les cinquièmes du classement et la lanterne rouge. Le Sun vit le pire début de saison de ses 26 ans d’histoire. Mais la Mohegan Sun Arena reste capable de booster les joueuses en orange, qui ont terminé sur le podium lors des quatre dernières saisons.

Fin de série pour le Storm

D’autant plus qu’une autre variable a rabattu les cartes : l’horaire du match, à 11h du matin. Lors de cette “Camp Week”, la WNBA programme des matchs en milieu de journée en semaine, pour que les jeunes en des camps d’été de basket puissent aller voir des matchs. Ce qui a pour conséquence de briser la routine des joueuses, avec des matchs à un horaire plutôt prévu pour les entraînements.

Les joueuses du Storm, sur le point de terminer un road-trip de 10 jours à l’Est, n’ont pas eu l’énergie nécessaire dans ces conditions (83-93). Comme souvent, la néo-All Star Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a malgré tout surnagé, en marquant 21 points à 9/14 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 36 minutes.

En six minutes sur le parquet, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) n’a pas pris un seul tir.

LA MIXTAPE DE GABBY WILLIAMS 21 POINTS

9/14 AU SHOOT

2/5 A 3 POINTS

5 REBONDS Malgré la défaite… pic.twitter.com/fdo2tjSBUO — The Daily Dunk (@dailydunkfr) July 9, 2025

Lacan fait forte impression

Au grand bonheur des joueuses de Rachid Meziane, qui remportent leur troisième victoire de la saison (pour 16 défaites). Si le cinq majeur du Sun a été productif avec notamment 15 points à 5/8, 5 rebonds et 3 passes décisives de Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) ou 29 points de Tina Charles, le banc leur a permis de l’emporter.

Et notamment une joueuse, pour ce qui n’était que sa deuxième apparition en WNBA : Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans). Première remplaçante, la jeune joueuse de Basket Landes a apporté un gros boost d’énergie en sortie de banc, en terminant avec 8 points à 3/6 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes.

Elle a tout simplement remis son équipe dans le match, comme le prouve son plus/minus (+19, le plus haut du match). Pas du tout intimidée, elle a terminé le match sur le parquet en marquant 4 points dans les deux dernières minutes.

Le Sun l’emporte finalement 93-83, grâce à un dernier quart-temps de folie, remporté 27-9. Le Storm s’est effondré en accumulant les pertes de balle et les points encaissés sur contre-attaque derrière. Après la rencontre, Rachid Meziane s’est dit « très fier » de ses joueuses en conférence de presse. « On voit que quand on joue avec énergie, avec intensité et consistance, on est capable de rivaliser avec une des meilleures équipes de la ligue » a ajouté le coach villeneuvois. En tout cas, les deux Françaises de son effectif ont gagné sa confiance et de grosses minutes dans la rotation extérieure.