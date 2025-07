Jalen Williams prolongé par le Thunder !

Le Thunder d’Oklahoma City continue de verrouiller son noyau dur champion NBA. Après Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, c’est au tour de Jalen Williams de signer une extension de contrat record. L’ailier de 24 ans a paraphé un contrat maximal de cinq ans d’une valeur pouvant atteindre 287 millions de dollars, selon ESPN.

Cette prolongation s’inscrit dans la stratégie ambitieuse des dirigeants du Thunder, qui ont déjà investi près de 750 millions de dollars pour conserver leur trio vedette. Williams rejoint ainsi Gilgeous-Alexander (285 millions sur quatre ans) et Holmgren (250 millions sur cinq ans) dans cette démarche de continuité après le premier titre NBA de la franchise depuis son installation à Oklahoma City.

Breaking: Oklahoma City Thunder All-NBA star and champion Jalen Williams has agreed to a five-year maximum rookie contract extension that could reach $287 million, agents Bill Duffy and Justin Haynes of WME Basketball told ESPN. pic.twitter.com/3lwASY42iT — Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Une progression fulgurante couronnée par le titre NBA

Williams a connu une saison exceptionnelle qui justifie pleinement cet investissement colossal. Sélectionné 12e au draft 2022, l’ancien joueur de Santa Clara a affiché des statistiques impressionnantes : 21,6 points, 5,3 rebonds et 5,1 passes décisives de moyenne, avec 48,4% de réussite au tir et 36,5% à 3-points.

Ces performances lui ont valu sa première sélection au All-Star Game, une place dans la All-NBA Third Team et la All-Defensive Second Team. Durant les playoffs, Williams a maintenu son niveau avec 21,4 points, 5,5 rebonds et 4,8 passes décisives par match, culminant avec une performance de 40 points lors du Game 5 des Finales NBA contre les Pacers.

L’impact de Williams n’a pas échappé aux légendes du basket. « Il est assez unique », estime Scottie Pippen. « J’aime le regarder jouer. Je me reconnais beaucoup en lui. Je vois un jeune qui devient un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est clairement capable de porter, avec Shai, une franchise vers plusieurs titres NBA. »

Un noyau verrouillé jusqu’en 2031

Avec ces trois prolongations majeures, le Thunder s’assure de conserver son Big Three jusqu’en 2031, période durant laquelle Gilgeous-Alexander (26 ans), Williams (24 ans) et Holmgren (23 ans) entreront dans leur prime. Cette stabilité contractuelle offre une fenêtre de tir exceptionnelle pour une franchise qui vient de réaliser la meilleure saison régulière de la NBA (68-14) avant de décrocher son premier titre.

La stratégie payante d’Oklahoma City, qui a investi massivement dans la jeunesse tout en conservant un effectif quasi-identique, positionne le Thunder comme un candidat sérieux pour les années à venir. Avec un total de 822 millions de dollars investis sur trois joueurs, les dirigeants affichent clairement leurs ambitions de domination à long terme.