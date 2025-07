Cholet va enrôler un ailier-fort de G-League

Cholet Basket devrait poursuivre son recrutement de joueurs étrangers avec un ailier-fort provenant de la G-League. En effet, d’après le journaliste Théo Quintard, Keshawn Justice devrait débarquer dans les Mauges pour sa première en Europe après deux saisons dans l’antichambre de la NBA.

🚨 INFO. Formé à l’université de Santa Clara et après deux ans avec les Salt Lake City Stars en G-League, l’ailier-fort Keshawn Justice jouera avec Cholet Basket [@CB_officiel] à la rentrée et découvrira la #BetclicÉLITE et la #BasketballCL. — Théo Quintard (@TheoQuintard) July 11, 2025

Le joueur le plus capé de Santa Clara

Alors qu’un ailier, le rookie Chibuzo Agbo, devrait faire ses débuts professionnels à Cholet, Keshawn Justice dispose d’un peu plus d’expérience que son jeune compatriote. Après un cursus universitaire complet à Santa Clara (détenteur du plus grand nombre de matchs joués avec la fac), le natif du Wisconsin est resté au pays, s’engageant en G-League avec les Salt Lake City Stars.

Avec la G-League du Jazz d’Utah

Dans l’antichambre de la NBA, l’ailier-fort a été responsabilisé, jouant plus de 24 minutes par match sur les deux dernières années. La saison dernière, signé durant trois jours par le Utaz Jazz, il a ensuite compilé 11 points à 41% aux tirs, 4,1 rebonds et 1,8 passe décisive pour son 2e exercice en G-League. Ailier-fort qui s’écarte au large, il a notamment shooté à 40% à 3-points sur plus de 5 tentatives par match.

À Cholet, Keshawn Justice viendrait prendre le rôle de stretch-four, laissé vacant par Chris Ebou-Ndow ou encore Cleveland Melvin, avec un profil de joueur d’équipe qui s’adapterait bien au système de Fabrice Lefrançois.