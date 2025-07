Cette fois, c’est sûr : Noam Yaacov a signé pour la saison 2025-2026

L’ancien joueur de l’ASVEL Noam Yaacov (1,85 m, 20 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Après une saisons passées en Israël, le meneur israélo-danois va découvrir la BNXT League sous les couleurs du club belge d’Ostende, champion en titre.

🚨 BREAKING: Noam Yaacov is heading to Belgium!

The Israeli guard has signed with Filou Oostende 🇧🇪

Yaacov was picked 4th in the G League International Draft earlier this week, but chose to join Oostende, who will compete in the BCL group stage

Big move for the 20 year old 🇮🇱🔥 pic.twitter.com/TB2O0BXkHj

— Avdija_Lovers (@Avdija_Muse) July 10, 2025