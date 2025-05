Noam Yaacov choisit Michigan State et la NCAA

Les universités américaines continuent de recruter les jeunes professionnels évoluant en Europe. La célèbre fac de Michigan State est sur le point d’annoncer l’arrivée de Noam Yaacov (1,85 m, 20 ans), jeune meneur de l’Hapoël Tel-Aviv passé par la formation de l’ASVEL, qui l’avait très tôt intégré aux pros.

Prêté à l’Hapoël Jérusalem par le club villeurbannais avant de signer à Tel-Aviv, Noam Yaacov franchit l’Atlantique pour relancer sa carrière. Vainqueur de l’EuroCup 2025 avec l’Hapoël Tel-Aviv, le meneur n’était que très peu utilisé par son coach Dimítris Itoúdis. Durant la campagne européenne victorieuse, Yaacov n’est apparu que huit fois en jeu, pour 2,8 points à 32% de réussite aux tirs, 1 rebond et 2,1 passes décisives en 10 minutes de moyenne.

Son implication dans le championnat local a été plus importante. Il a participé à 19 des 26 rencontres de saison régulière, pour quelque 4,9 points à 34% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 4,1 passes décisives en 17 minutes de moyenne. Des rumeurs de départ bruissaient déjà à l’automne, son club ne comptant plus sur lui après seulement un mois de compétition.

Avec Tom Izzo comme coach principal

Après avoir touché à l’EuroLeague et à la Betclic Elite avec l’ASVEL et à l’EuroCup avec Tel-Aviv, Noam Yaacov doit reculer pour mieux reprendre sa marche en avant. Même après avoir joué en professionnel, l’opportunité de Michigan State est alléchante, autant d’un point de vue financier que de la visibilité. Chez les Spartans, il disputera la saison de la conférence Big Ten et sera surtout coaché par le légendaire Tom Izzo (70 ans), coach principal de MSU depuis 31 saisons.