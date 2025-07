L’été crucial de Bronny James pour son avenir chez les Lakers

La Summer League de Las Vegas représente un tournant décisif pour Bronny James. Le fils de LeBron James entame sa deuxième saison avec les Los Angeles Lakers, dans un contexte où chaque match compte pour prouver sa valeur en tant que joueur NBA.

Un contrat qui révèle les enjeux de la situation

Selon John Hollinger de The Athletic, la structure contractuelle de Bronny James révèle l’importance de cette période. Le jeune joueur de 20 ans bénéficie d’un contrat entièrement garanti cette saison, mais la situation devient plus précaire par la suite. « Si LeBron James n’est plus un Laker après cette saison, il est difficile de voir l’équipe continuer avec Bronny à moins qu’il n’ait fait ses preuves d’ici là ; le contrat de l’année prochaine n’est garanti qu’à 50% », explique Hollinger.

Cette clause contractuelle signifie que les Lakers pourraient se séparer de Bronny après la saison s’il ne montre pas d’amélioration significative et si LeBron quitte l’équipe, que ce soit en annonçant sa retraite ou via la free agency.

Les défis techniques à relever

Pour Bronny James, mesurant 1,88m, le chemin vers une place durable en NBA s’annonce complexe. « Actuellement, James navigue dans un passage étroit en tant que joueur 3-and-D de 1,88m. Soit la partie 3-points ou soit la défense doit être assez exceptionnelle pour compenser sa taille et son maniement de balle limité », analyse Hollinger.

L’expert identifie une alternative : « L’autre voie pour qu’il devienne un joueur à conserver est d’améliorer suffisamment son maniement de balle pour qu’il puisse légitimement jouer meneur. Historiquement, c’est un développement peu commun après 20 ans. »

Les statistiques de Bronny lors de sa première saison NBA restent modestes : 2,3 points par match avec 31,3% de réussite au tir et 28,1% à 3-points dans ses minutes limitées. Cependant, il a montré son potentiel en G League avec 21,9 points, 5,4 passes, 5,2 rebonds et 1,9 interception par match, bien que sur un petit échantillon de 11 rencontres avec les South Bay Lakers.

La California Classic n’a offert que 25 minutes de temps de jeu à Bronny, avec peu d’actions marquantes hormis un dunk spectaculaire rappelant le style de son père. Les Lakers attendent désormais bien plus de lui lors de la phase de Las Vegas pour justifier sa présence dans l’effectif au-delà de cette saison.