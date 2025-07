Officiel : Killian Malwaya continue sa route en ELITE 2, à l’Alliance Sport Alsace

L’Alliance Sport Alsace a jeté son dévolu sur un jeune prospect pour sa 3e recrue de l’intersaison. Comme annoncé, après les intérieurs Gide Noël et Mladen Vujic, le club alsacien enregistre l’arrivée de l’arrière français Killian Malwaya (1,97 m, 19 ans). Passé par l’ASVEL et Paris plus tôt dans sa jeune carrière, il n’a pas réussi à s’imposer au plus haut niveau malgré un fort potentiel aperçu dès les catégories jeunes.

Une 3e saison en ELITE 2

Après deux saisons en ELITE 2, à Évreux puis Champagne Basket, l’ancien joueur de l’ASVEL et Paris va donc connaître une 3e saison au même échelon. Ancien grand espoir de la génération 2005, il peine à confirmer tous les espoirs placés en lui, après un dernier exercice discret dans la Marne (5,9 points et 2,1 rebonds en 15 minutes). À l’Alliance Sport Alsace, Malwaya espère certainement enfin exploser, dans un club réputé pour relancer les jeunes talents, à l’image de Tom Digbeu en 2022-2023.

PROFIL JOUEUR Killian MALWAYA Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 197 cm Âge: 19 ans (04/08/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 5,9 #182 REB 2,1 #192 PD 0,5 #248

Sous les ordres de Nebojša Bogavac, Killian Malwaya va donc tenter de passer un cap et de contribuer aux ambitions de l’ASA en ÉLITE 2 pour la saison 2025-2026.