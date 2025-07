L’Alliance Sport Alsace va encore tenter de faire exploser un ancien prospect NBA

L’Alliance Sport Alsace poursuit son recrutement avec la signature de l’ancien prospect Killian Malwaya (1,97 m, 19 ans) selon nos informations.

#Elite2 Au sortir d’une saison en deçà des attentes avec Champagne Basket (5,9 points de moyenne), Killian Malwaya va tenter de se relancer à l’Alliance Sport Alsace. (@Be_BasketFr) — Alexandre Sanson (@aem_sanson) July 11, 2025

Un rôle limité au Champagne Basket en 2024-2025

Finaliste des barrages d’accession contre l’ESSM Le Portel, l’Alliance Sport Alsace a développé un véritable savoir-faire ces dernières années pour monter des équipes compétitives avec des jeunes potentiels à lancer ou relancer. On se souvient notamment du passage fracassant de Tom Digbeu sur place en 2022-2023.

Dans la même veine, le club basé à Gries s’est ainsi attaché les services de Killian Malwaya. En U13 et U15, cet ailier véloce faisait figure de gros potentiel de la génération 2005, qui a aussi vu éclore des Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr, notamment. Mais à l’ASVEL, l’ancien prodige de Marne-la-Vallée a plafonné. À Paris, il est resté cantonné à la faible équipe Espoirs.

C’est finalement vers la Pro B qu’il s’est tourné, avec une première aventure à l’ALM Évreux, où il s’est montré productif (10,5 points à 52,6% de réussite aux tirs, dont 38,6% à 3-points, 2,9 rebonds et 0,9 passe décisive en 22 minutes sur 32 matches) dans un contexte collectif compliqué (relégation sportive). Signé par le Champagne Basket en 2024, il y a connu une saison plus discrète encore (5,9 points et 2,1 rebonds en 15 minutes sur 33 matchs joués) avec encore des difficultés sur le tir extérieur (27,3% à 3-points).

À l’Alliance Sport Alsace, sous les ordres de Nebojša Bogavac, ce poste 3 long, rapide et athlétique espère pouvoir continuer à avancer dans une équipe qui devrait encore être en mesure de jouer les troubles fêtes en ÉLITE 2 en 2025-2026.