Antibes lance enfin son recrutement avec le MVP du champion danois

Avec un budget en baisse, Antibes a longtemps patienté avant de lancer son mercato estival. Privilégiant d’abord des prolongations en interne, comme de Bathiste Tchouaffe ou le premier contrat professionnel de Gabriel Veras, les Sharks ont cependant annoncé leur première recrue ce vendredi 11 juillet. Il s’agit de l’arrière-meneur Jagan Mosely, sacré MVP du dernier championnat danois.

🌊 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑱𝒂𝒈𝒂𝒏 🦈 ✍️ Les Sharks recrutent l’arrière-meneur Jagan Mosely💥 🇺🇸🇯🇲 L’américano-jamaïcain de 27 ans arrive à Antibes en provenance du championnat du Danemark, où il vient d’être élu MVP de la saison🏆 🗣️ Communiqué : https://t.co/9em55jHKgI #GoSharks pic.twitter.com/B4EhHvDh5b — Antibes Sharks (@AntibesSharks) July 11, 2025

Une progression linéaire durant trois ans

au Danemark

Après un cursus universitaire complet en NCAA dans la réputée fac de Georgetown, Jagan Mosely a lancé sa carrière professionnelle dans des championnats de second rang. D’abord en Hongrie, il a ensuite connu une belle saison en Roumanie, au sein de l’un des clubs de la capitale, le Rapid Bucarest (14,5 points à 48% aux tirs).

Par la suite, l’Américano-Jamaïcain a posé ses bagages au Danemark, où il est resté ses trois dernières saisons. À Naestved, situé à une heure de la capitale Copenhague, le natif du New Jersey a connu une progression linéaire, passant de 7 points de moyenne à un titre de MVP de la saison régulière de Basket Ligaen. La saison dernière, le combo-guard a empilé d’énormes statistiques : 18,3 points à 60% aux tirs et 47% à 3-points, avec 4,6 rebonds et 5,3 passes décisives pour 2,7 ballons perdus en 18 matchs.

Après avoir fait le tour au Danemark, Jagan Mosely fait donc le choix de venir dans l’une des deuxièmes divisions les plus denses d’Europe, pour pouvoir sa progression à 27 ans. « Jagan est un joueur athlétique et créatif, qui cherche un nouveau challenge après une saison référence », décrit le coach, J.D. Jackson. « Il est dynamique, agressif vers le cercle, et il a aussi les atouts pour bien défendre (2m06 d’envergure). Il a la réputation d’être un super coéquipier, et sa motivation est très élevée. J’ai hâte de le voir avec notre maillot des Sharks. »