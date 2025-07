Mike James balaie l’idée d’un retour au Panathinaïkos : « On va tous jouer 12 minutes ? Non, merci »

Même si l’AS Monaco a acté le retour de sa superstar fin juin après sa suspension, cela n’empêche pas les rumeurs d’aller bon train concernant l’avenir de Mike James. Ainsi, durant un live Instagram, le natif de l’Oregon a notamment répondu à une question concernant un possible retour de sa part au Panathinaïkos, club qu’il a fréquenté à deux reprises (2016-2017 et 2018). La réponse du joueur de l’ASM a été claire et catégorique.

« Pas question » de revenir au Pana pour Mike James

« Je devrais venir au Panathinaïkos avec chacun d’entre eux ? Pas question », a-t-il répondu. « Nous allons tous jouer 12 minutes ? Non, merci. » Mike James ne devrait pas être l’une des nombreuses stars du basket européen à rejoindre l’OAKA Arena. En effet, outre le Français Mathias Lessort, l’équipe d’Ergin Ataman regorge de superstars : le dernier MVP de l’EuroLeague, Kendrick Nunn, les anciens joueurs NBA, Cedi Osman et Juancho Hernangomez, sans compter l’historique Kostas Sloukas ou la dernière recrue phare du Pana, T.J. Shorts.

PROFIL JOUEUR Mike JAMES Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 34 ans (18/08/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 14 #17 REB 2,2 #141 PD 4,2 #14

Toujours sous contrat avec Monaco

Un contexte qui n’incite évidemment pas le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague à vouloir rejoindre une telle armada. D’autant que le contrat liant Mike James à l’AS Monaco court toujours jusqu’en 2027, malgré une fin de saison tumultueuse entre les deux parties.

Pour rappel, blessé à l’avant-bras lors du Final Four de l’EuroLeague — que Monaco a perdu en finale contre Fenerbahçe —, le meneur américain avait ensuite été « temporairement écarté des activités de l’équipe suite à un incident hors terrain ». Cet épisode, selon le club, aurait nécessité « une enquête interne ». Ainsi, Mike James a quasiment loupé l’intégralité des playoffs de Betclic ELITE, y compris la finale, perdue contre le Paris Basketball sur le score de 3 à 2.