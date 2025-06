Mike James va rester à Monaco : l’AS Monaco met fin au flou avec un communiqué très diplomatique

L’AS Monaco a enfin levé le voile sur la situation de Mike James (1,85 m, 34 ans). Dans un communiqué publié ce lundi soir, le club de la Principauté a confirmé la réintégration officielle du meneur américain, qui avait disparu de la circulation en pleins playoffs de Betclic ELITE contre le Paris Basketball. Une déclaration consensuelle, sans réelle information nouvelle, mais qui scelle la fin d’un feuilleton ayant frustré bon nombre de supporters.

Mike James Officially Reinstated to AS Monaco Basket In light of recent media speculation, AS Monaco Basket would like to provide clarity regarding the status of Mike James.@TheNatural_05 is officially and fully reinstated to the Roca Team roster. During the EuroLeague Final… pic.twitter.com/UflqTtu2mO — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 30, 2025

Un retour confirmé, mais peu d’explications

Officiellement, Mike James est « pleinement réintégré dans l’effectif de la Roca Team ». Blessé à l’avant-bras lors du Final Four de l’EuroLeague — que Monaco a perdu en finale contre Fenerbahçe —, le meneur américain avait ensuite été « temporairement écarté des activités de l’équipe suite à un incident hors terrain ». Cet épisode, selon le club, aurait nécessité « une enquête interne ».

Selon plusieurs sources, le joueur aurait été impliqué dans une altercation physique dans un restaurant de la Principauté, quelques jours après la fin de la campagne européenne. L’AS Monaco indique que « ces rumeurs [étaient] infondées » et qu’elles « ont affecté à la fois Mike et le club à un moment où les deux parties restaient pleinement engagées l’une envers l’autre et s’efforçaient de résoudre l’affaire comme il se doit.« Une situation tendue qui s’est prolongée jusqu’à son départ pour les États-Unis en pleine finale de Betclic ELITE, finalement perdue 3-2 par Monaco face au Paris Basketball. Une absence inexpliquée à l’époque et jamais commentée par l’intéressé ni par son club… jusqu’à ce lundi.

Une saison sans titre, un objectif intact

Six jours après la fin de la saison monégasque, marquée par une série de défaites douloureuses (Leaders Cup, Coupe de France, EuroLeague et championnat), le club de la principauté a donc pondu un communiqué pour annoncer le retour de MJ dans son effectif la saison prochaine et le dédouaner au sujet de cette échauffourée. « Après un examen approfondi, il a été confirmé que Mike avait été involontairement impliqué en essayant de protéger d’autres personnes. L’affaire est maintenant entièrement résolue et tout le monde se tourne vers l’avenir.« Un avenir que l’AS Monaco espère meilleur que cette dernière saison. Car si la Roca Team a brillé sur la scène européenne, elle termine sans trophée, et Mike James, élément central du projet, a manqué cruellement lors de l’ultime série face à Paris.

Malgré cette fin de saison mouvementée, le club rappelle que « l’engagement de Mike James envers l’AS Monaco Basket n’a jamais changé » et que « les deux parties restent unies autour des valeurs de loyauté, de confiance et d’ambition partagée ». Il est précisé que l’Américain « reste sous contrat jusqu’en 2027 et reviendra sur le terrain lors de la saison 2025-2026 une fois autorisé par le staff médical ».

Objectif : finir ce qui a été commencé

La déclaration du président Aleksej Fedoricsev clôt ce long communiqué, avec des mots porteurs d’espoir : « Nous avons hâte de voir Mike revenir à Monaco. En bonne santé, concentré, et plus déterminé que jamais. L’équipe est passée tout près cette saison, mais la mission reste la même. »

Reste désormais à savoir si les tensions récentes laisseront des traces durables, ou si ce nouvel acte scellera une revanche sportive à venir. L’AS Monaco, ambitieuse et sous pression, aura besoin d’un Mike James à 100% — sur le terrain, comme dans son engagement collectif — pour espérer atteindre son Graal européen. En attendant, le club va maintenant pouvoir se concentrer sur la constitution de son futur effectif, avec un budget en hausse et l’éviction attendue de nombreux joueurs sous contrat (Nick Calathes, Georgios Papagiannis, Donatas Motiejunas en premier lieu).