L’équipe de France U16 battue d’entrée par la Serbie

Dernière sélection tricolore engagée dans une compétition internationale cet été, l’équipe de France U16 féminine a démarré son EuroBasket 2025 par une défaite contre la Serbie (64-78). Les joueuses de Julien Egloff ont rapidement été mises en difficulté, avant de revenir, mais sans réussir à inverser durablement la tendance.

Un départ raté, un retour vite étouffé

Dès l’entame, les Bleuettes ont subi la pression serbe et accusé un retard de dix points après le premier quart-temps (21-11). L’écart est même monté à +15 dans le deuxième quart-temps, avant que la France ne se réveille grâce à Camille Sevaux (17 points à 6/16 et 11 rebonds en 21 minutes). La fille d’Arnaud Sevaux (salarié historique de la LNB) a sonné la révolte et permis aux siennes de recoller.

Mieux encore, la France est même brièvement passée devant (42-41) à la suite de deux lancers francs de Liya Tetka, à 14 minutes de la fin. Mais ce fut le seul avantage de la rencontre pour les Tricolores.

Trop de maladresse offensive

En difficulté pour organiser leur jeu (seulement 7 passes décisives, pour 16 ballons perdues), les Françaises ont cruellement manqué d’adresse extérieure avec un pauvre 2/22 à 3-points. Un déficit trop lourd pour espérer rivaliser sur la durée. La Serbie a repris le contrôle et s’est logiquement imposée de 14 points.

Réaction attendue contre la Belgique

Les Bleuettes devront vite se remobiliser ce dimanche face à la Belgique, battue par la Roumanie, pays hôte de la compétition. Le match est prévu à 14h à Mioveni et pourrait déjà être décisif dans la quête d’une bonne place dans le groupe.