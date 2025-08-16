Recherche
Équipe de France

L’équipe de France U16 battue d’entrée par la Serbie

EuroBasket U16 - L’équipe de France U16 féminine a mal débuté son EuroBasket 2025 en s’inclinant contre la Serbie (64-78) à Mioveni, en Roumanie.
|
00h00
Résumé
L’équipe de France U16 battue d’entrée par la Serbie

L’équipe de France U16 féminine a chuté d’entrée face à la Serbie

Crédit photo : FIBA

Dernière sélection tricolore engagée dans une compétition internationale cet été, l’équipe de France U16 féminine a démarré son EuroBasket 2025 par une défaite contre la Serbie (64-78). Les joueuses de Julien Egloff ont rapidement été mises en difficulté, avant de revenir, mais sans réussir à inverser durablement la tendance.

Un départ raté, un retour vite étouffé

Dès l’entame, les Bleuettes ont subi la pression serbe et accusé un retard de dix points après le premier quart-temps (21-11). L’écart est même monté à +15 dans le deuxième quart-temps, avant que la France ne se réveille grâce à Camille Sevaux (17 points à 6/16 et 11 rebonds en 21 minutes). La fille d’Arnaud Sevaux (salarié historique de la LNB) a sonné la révolte et permis aux siennes de recoller.

Mieux encore, la France est même brièvement passée devant (42-41) à la suite de deux lancers francs de Liya Tetka, à 14 minutes de la fin. Mais ce fut le seul avantage de la rencontre pour les Tricolores.

Trop de maladresse offensive

En difficulté pour organiser leur jeu (seulement 7 passes décisives, pour 16 ballons perdues), les Françaises ont cruellement manqué d’adresse extérieure avec un pauvre 2/22 à 3-points. Un déficit trop lourd pour espérer rivaliser sur la durée. La Serbie a repris le contrôle et s’est logiquement imposée de 14 points.

Réaction attendue contre la Belgique

Les Bleuettes devront vite se remobiliser ce dimanche face à la Belgique, battue par la Roumanie, pays hôte de la compétition. Le match est prévu à 14h à Mioveni et pourrait déjà être décisif dans la quête d’une bonne place dans le groupe.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

doubleti
C'était le 2eme match des bleues après leur victoire sur la Roumanie.... Après c'est une petite équipe de France qui finira au mieux 3eme derrière l'Espagne et la Serbie. Cette dernière a bien souffert sur la zone proposée par l'équipe de France qui ne pouvait pas rivaliser avec la Serbie. Mais la Serbie a trouvé les solutions sur notre maladresse chronique à 3pts.
spider36
Et le match de vendredi en début d'Euro remporté contre la Roumanie 60-42 ,il comptait pour du beurre ? C'est quand même inquiétant ce manque de compétence à ce niveau.....
