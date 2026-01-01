Victor Wembanyama étincelant puis blessé, San Antonio renverse New York

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) n’est pas allé au bout de la soirée au Frost Bank Center. Malgré une prestation XXL et une victoire arrachée au suspense par les Spurs face aux Knicks (134-132), le prodige français a dû regagner les vestiaires avant la fin du match, laissant planer un doute sur son état de santé à l’orée de la nouvelle année.

Frayeur au Frost Bank Center pour Victor Wembanyama

Jusque-là en pleine démonstration lors de ce réveillon du Nouvel An, Victor Wembanyama a fait retenir leur souffle aux 18 600 spectateurs du Frost Bank Center. Mal réceptionné après une action offensive, l’intérieur français est resté au sol avant de rejoindre le vestiaire en boitant, alors qu’il restait encore 10’32’’ à jouer.

Victor Wembanyama heads to the locker room with an apparent leg injury. Prayers up 🙏 (via @NBA) pic.twitter.com/euHqlm1BlE — Basketball Forever (@bballforever_) January 1, 2026

Avant de quitter définitivement le terrain, le Français a tenu à rassurer le public texan, lançant « I’m fine! I’m fine! » en direction des tribunes, avant de revenir encourager ses coéquipiers debout au bord du parquet dans les dernières minutes.

Une possible hyperextension du genou gauche

En conférence de presse, le géant tricolore a indiqué souffrir a priori d’une légère hyperextension du genou gauche. Il aurait souhaité reprendre sa place sur le terrain, mais le staff médical en a décidé autrement. Victor Wembanyama doit passer des examens ce jeudi 1er janvier afin de préciser la nature exacte de la blessure et une éventuelle durée d’indisponibilité.

Une domination totale avant la sortie

Avant ce coup du sort, l’international français avait livré une performance de très haut niveau face à New York, deuxième de la Conférence Est après 33 matches. En seulement 24 minutes, il a compilé 31 points et 13 rebonds à 10/12 au tir. Il semblait même en mesure d’aller chercher son record de la saison, établi à 40 points contre Dallas le 22 octobre.

Longtemps en difficulté collectivement (73-63 pour les Knicks à la pause), les Spurs ont totalement changé de visage après le retour des vestiaires, portés par leur intérieur français et par Julian Champagnie.

Julian Champagnie en feu, les Spurs s’arrachent

Propulsé dans le cinq de départ en l’absence de Devin Vassell, Julian Champagnie a signé le match de sa vie avec 36 points et 6 rebonds en 36 minutes.

La sortie de Victor Wembanyama dans le dernier quart-temps a servi de levier émotionnel supplémentaire pour l’équipe qui a finalement pris l’avantage pour s’imposer au bout du suspense (134-132) et prendre leur revanche de la finale de la NBA Cup.

Les Français des Knicks en second plan

Côté New York, Jalen Brunson a terminé meilleur marqueur avec 29 points. Le rookie français Mohamed Diawara a de nouveau débuté la rencontre, inscrivant 6 points en 5’45’’ de jeu. Guerschon Yabusele a dû se contenter de 9 minutes pour 2 points, tandis que Pacôme Dadiet n’a pas été utilisé.

Après deux revers consécutifs à domicile contre Utah et Cleveland, les Spurs concluent parfaitement l’année 2025 avec ce succès et restent deuxièmes de la Conférence Ouest (24 victoires en 33 matches). Reste désormais à surveiller de près l’état de santé de leur superstar Victor Wembanyama.