Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Gianmarco Pozzecco a trouvé un nouveau club : direction la BCL

BCL - Deux ans après son départ de l'ASVEL, Gianmarco Pozzecco vient de signer pour devenir coach du Galatasaray. Un club engagé en BCL et ambitieux pour la suite.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gianmarco Pozzecco a trouvé un nouveau club : direction la BCL

Gianmarco Pozzecco, un coach connu pour sa passion

Crédit photo : FIBA

Le club de Galatasaray a officialisé aujourd’hui la nomination de Gianmarco Pozzecco comme nouvel entraîneur principal de son équipe. Un tournant majeur dans la carrière de l’entraîneur italien. Après plusieurs années consacrées à des responsabilités sur la scène internationale et des passages ponctuels à Sassari ou l’Olimpia Milan (comme assistant), cette signature représente pour Pozzecco son premier poste à la tête d’un club depuis son expérience à l’ASVEL. Il était dans les rumeurs en début de saison pour rejoindre le Panionios Athènes, ce qui ne se fera donc pas.

L’ancien meneur de jeu et figure emblématique du basket italien n’avait plus dirigé un club en tant que head coach depuis qu’il avait occupé ce rôle à Lyon-Villeurbanne. Une période brève puisque le club français l’avait limogé après moins de trois mois entre octobre 2023 et janvier 2024, pas satisfait par sa méthode ni ses résultats. Le divorce ne s’était pas bien passé notamment avec Tony Parker.

LIRE AUSSI

Ensuite, Pozzecco s’était tourné vers ses fonctions internationales, comme sélectionneur de l’équipe nationale italienne, position qu’il occupait depuis 2022 et jusqu’à sa démission en septembre dernier suite à l’élimination de l’Italie à l’EuroBasket. Son arrivée à Galatasaray constitue donc une vraie renaissance de carrière sur le banc d’un club européen.

BCL, championnat et NBA Europe ?

Pozzecco a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026-27, avec pour mission explicite de dynamiser l’équipe turque, actuellement septième du championnat turc avec un bilan mitigé. Ce sont les deux dernières défaites en Super Lig (contre Trabzonspor et l’Anadolu Efes) qui ont eu raison de l’ancien coach Yakup Sekizkök, remercié hier. Pozzecco prendra ses fonctions le 5 janvier 2026.

Galatasaray est aussi et surtout engagé en Ligue des Champions (BCL), où il a en revanche obtenu un excellent bilan de 5-1 dans la première phase, lui permettant de se qualifier directement pour la deuxième phase de poules, sans passer par le play-in. Il pourrait tomber face à un des trois clubs français engagés en play-in (Chalon, Le Mans et Cholet).

Avec ce nouveau coach, le club turc ne vise pas seulement une amélioration en championnat national ou en BCL. Une dimension beaucoup plus ambitieuse est sur la table, celle de participer à la future ligue professionnelle européenne NBA Europe, qui se lancera en 2027. Le président de Galatasaray et son nouveau directeur sportif ont clairement indiqué que l’intégration à NBA Europe est un objectif stratégique majeur du club. Pozzecco arrive donc avec comme ambition de préparer l’équipe à cette grande étape.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup
00h00L’ex-dijonnais Nenad Markovic reprend la tête d’un club dans le groupe de Bourg en EuroCup
BCL
00h00Gianmarco Pozzecco a trouvé un nouveau club : direction la BCL
EuroLeague
00h00[Vidéo] Les 3 shoots clutch et victorieux de Nando de Colo : « On s’est reposés sur lui »
Liga Endesa
00h00Encore un rebondissement dans la saison galère de Xavier Castañeda en Espagne
Aminata Gueye a signé une très grosse prestation dans la victoire de Saragosse à Valence, en Espagne
À l’étranger
00h00Aminata Gueye signe un match record avec Saragosse dans un choc en Espagne
Elie Okobo prend la tête de notre MVP Ladder
Betclic ELITE
00h00Betclic ELITE – MVP Ladder : Élie Okobo prend le pouvoir à la trêve
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
BeBasket a encore franchi un plafond de verre en 2025
Betclic Élite
00h00BeBasket en 2025 : records de trafic, virage stratégique et lancement des contenus premium
Killian Hayes semble avoir passé un cap à 3-points
G League
00h00Killian Hayes flambe à 3-points : 34 points et la victoire de Cleveland
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
1 / 0
Livenews NBA
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
1 / 0