Gianmarco Pozzecco a trouvé un nouveau club : direction la BCL

Le club de Galatasaray a officialisé aujourd’hui la nomination de Gianmarco Pozzecco comme nouvel entraîneur principal de son équipe. Un tournant majeur dans la carrière de l’entraîneur italien. Après plusieurs années consacrées à des responsabilités sur la scène internationale et des passages ponctuels à Sassari ou l’Olimpia Milan (comme assistant), cette signature représente pour Pozzecco son premier poste à la tête d’un club depuis son expérience à l’ASVEL. Il était dans les rumeurs en début de saison pour rejoindre le Panionios Athènes, ce qui ne se fera donc pas.

L’ancien meneur de jeu et figure emblématique du basket italien n’avait plus dirigé un club en tant que head coach depuis qu’il avait occupé ce rôle à Lyon-Villeurbanne. Une période brève puisque le club français l’avait limogé après moins de trois mois entre octobre 2023 et janvier 2024, pas satisfait par sa méthode ni ses résultats. Le divorce ne s’était pas bien passé notamment avec Tony Parker.

Ensuite, Pozzecco s’était tourné vers ses fonctions internationales, comme sélectionneur de l’équipe nationale italienne, position qu’il occupait depuis 2022 et jusqu’à sa démission en septembre dernier suite à l’élimination de l’Italie à l’EuroBasket. Son arrivée à Galatasaray constitue donc une vraie renaissance de carrière sur le banc d’un club européen.

BCL, championnat et NBA Europe ?

Pozzecco a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026-27, avec pour mission explicite de dynamiser l’équipe turque, actuellement septième du championnat turc avec un bilan mitigé. Ce sont les deux dernières défaites en Super Lig (contre Trabzonspor et l’Anadolu Efes) qui ont eu raison de l’ancien coach Yakup Sekizkök, remercié hier. Pozzecco prendra ses fonctions le 5 janvier 2026.

Galatasaray est aussi et surtout engagé en Ligue des Champions (BCL), où il a en revanche obtenu un excellent bilan de 5-1 dans la première phase, lui permettant de se qualifier directement pour la deuxième phase de poules, sans passer par le play-in. Il pourrait tomber face à un des trois clubs français engagés en play-in (Chalon, Le Mans et Cholet).

Avec ce nouveau coach, le club turc ne vise pas seulement une amélioration en championnat national ou en BCL. Une dimension beaucoup plus ambitieuse est sur la table, celle de participer à la future ligue professionnelle européenne NBA Europe, qui se lancera en 2027. Le président de Galatasaray et son nouveau directeur sportif ont clairement indiqué que l’intégration à NBA Europe est un objectif stratégique majeur du club. Pozzecco arrive donc avec comme ambition de préparer l’équipe à cette grande étape.