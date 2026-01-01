Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Basketbol Super Ligi

Un ancien joueur de Roanne, Nanterre et Gravelines affole les compteurs en Turquie

Turquie - Marcquise Reed, ancien joueur de Roanne, Nanterre et Gravelines-Dunkerque, continue de tout exploser en Turquie, où il confirme à 30 ans son changement de dimension au sein d’une équipe compétitive de Basketbol Super Ligi.
|
00h00
Un ancien joueur de Roanne, Nanterre et Gravelines affole les compteurs en Turquie

Marcquise Reed est devenu une référence en Turquie

Crédit photo : FIBA

Marcquise Reed (1,91 m, 30 ans) n’a jamais semblé aussi fort. Passé par la Chorale de Roanne, Nanterre 92 puis Gravelines-Dunkerque au début des années 2020, l’arrière américain vit aujourd’hui l’apogée de sa carrière en Turquie. Depuis son arrivée à Trabzonspor, Marcquise Reed empile les performances de très haut niveau et s’impose comme l’un des joueurs les plus dominants du championnat turc.

Marcquise Reed, un tournant de carrière assumé en Turquie

Lors de sa signature à l’été 2025, le CV de Marcquise Reed parlait déjà pour lui. MVP du championnat turc la saison précédente, double meilleur scoreur de Basketbol Super Ligi (BSL) et meilleur scoreur de la FIBA Europe Cup, l’ancien joueur de Roanne (2019-2020), Nanterre (2020-2021) et Gravelines-Dunkerque (2021-2022) avait clairement changé de statut depuis son arrivée en Turquie en 2023.

Avec 17,8 points à 49%, 4,2 rebonds et 3,9 passes décisives lors de sa saison MVP, le natif du Maryland avait déjà marqué les esprits. Mais à 30 ans, Marcquise Reed semble encore avoir passé un cap supplémentaire.

Une démonstration face à Galatasaray

Dernier exemple en date : sa prestation XXL lors de la 13e journée de Basketbol Super Ligi. Face à Galatasaray, Marcquise Reed a inscrit 31 points, capté 4 rebonds et délivré 4 passes décisives pour mener Trabzonspor à une victoire référence (101-89) qui a coûté le poste de coach à son adversaire.

Avec une efficacité redoutable (63,6% à 2-points sur cette rencontre), il est le joueur de la semaine en BSL. Une récompense individuelle de plus pour celui qui s’impose comme le leader offensif incontestable de Trabzonspor, actuellement 5e du championnat avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites.

Un ancien de Betclic ELITE au sommet du scoring

Sur la saison 2025-2026, Marcquise Reed affiche des statistiques impressionnantes : 23,5 points, 3,2 rebonds et 5,6 passes décisives après 13 matchs de Basketbol Super Ligi. Il figure tout simplement parmi les meilleurs scoreurs et passeurs du championnat, avec une efficacité globale rare pour un arrière scoreur.

Son influence dépasse largement les chiffres. Dans une équipe ambitieuse, Reed est devenu la première option offensive et un facteur X permanent face aux cadors turcs. Sur le match précédent, le 20 décembre, il avait ainsi claqué 36 points face au champion d’Europe en titre, le Fenerbahçe, pour une victoire 99-73 ! De quoi prolonger une belle série après ses pointes à 30 et… 41 points de ce mois de décembre, cette fois face à Bursaspor.

Marcquise REED
Marcquise REED
36
PTS
3
REB
5
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
TRA
99 73
FEN

Duel d’anciens de France avec James Palmer Jr.

Symbole de la forte présence d’anciens joueurs passés par la France en Turquie, Marcquise Reed a devancé sur cette journée un autre ex-pensionnaire de l’Hexagone : James Palmer Jr. (1,96 m, 29 ans). Malgré les 36 points de ce dernier sous le maillot de Galatasaray, c’est bien Reed qui a eu le dernier mot dans ce choc. D’ailleurs, Reed devance désormais l’ancien joueur de la JL Bourg au classement des meilleurs marqueurs de BSL (23,5 contre 22,4).

LIRE AUSSI

À 30 ans, l’ancien joueur de Betclic ELITE confirme ainsi que son départ vers la Turquie n’était pas un simple pari, mais bien le choix qui a fait basculer sa carrière dans une autre dimension.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Marcquise Reed est devenu une référence en Turquie
Basketbol Super Ligi
00h00Un ancien joueur de Roanne, Nanterre et Gravelines affole les compteurs en Turquie
Liga Endesa
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot MVP du mois en Liga, il succède à Théo Maledon
Lega Basket Serie A
00h00Un intérieur camerounais-italien sur les tablettes de l’ASVEL pour un prêt ?
EuroCup
00h00L’ex-dijonnais Nenad Markovic reprend la tête d’un club dans le groupe de Bourg en EuroCup
BCL
00h00Gianmarco Pozzecco a trouvé un nouveau club : direction la BCL
EuroLeague
00h00[Vidéo] Les 3 shoots clutch et victorieux de Nando de Colo : « On s’est reposés sur lui »
Liga Endesa
00h00Encore un rebondissement dans la saison galère de Xavier Castañeda en Espagne
Aminata Gueye a signé une très grosse prestation dans la victoire de Saragosse à Valence, en Espagne
À l’étranger
00h00Aminata Gueye signe un match record avec Saragosse dans un choc en Espagne
Elie Okobo prend la tête de notre MVP Ladder
Betclic ELITE
00h00Betclic ELITE – MVP Ladder : Élie Okobo prend le pouvoir à la trêve
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
1 / 0
Livenews NBA
Le rookie français Mohamed Diawara s'est imposé dans la rotation des New York Knicks
NBA
00h00[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks
L'année 2025 restera marquée par les échecs répétés des équipes de France lors de l'été
Betclic ELITE
00h00Records, crises et sacres historiques : l’année 2025 du basket français en 10 événements
Kawhi Leonard déborde les Sacramento Kings et Maxime Raynau
NBA
00h00Les Clippers de Batum écrasent les Kings de Raynaud, cinquième victoire de suite et retour dans la course au play-in
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
1 / 0