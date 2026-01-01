Un ancien joueur de Roanne, Nanterre et Gravelines affole les compteurs en Turquie

Marcquise Reed (1,91 m, 30 ans) n’a jamais semblé aussi fort. Passé par la Chorale de Roanne, Nanterre 92 puis Gravelines-Dunkerque au début des années 2020, l’arrière américain vit aujourd’hui l’apogée de sa carrière en Turquie. Depuis son arrivée à Trabzonspor, Marcquise Reed empile les performances de très haut niveau et s’impose comme l’un des joueurs les plus dominants du championnat turc.

Marcquise Reed, un tournant de carrière assumé en Turquie

Lors de sa signature à l’été 2025, le CV de Marcquise Reed parlait déjà pour lui. MVP du championnat turc la saison précédente, double meilleur scoreur de Basketbol Super Ligi (BSL) et meilleur scoreur de la FIBA Europe Cup, l’ancien joueur de Roanne (2019-2020), Nanterre (2020-2021) et Gravelines-Dunkerque (2021-2022) avait clairement changé de statut depuis son arrivée en Turquie en 2023.

Avec 17,8 points à 49%, 4,2 rebonds et 3,9 passes décisives lors de sa saison MVP, le natif du Maryland avait déjà marqué les esprits. Mais à 30 ans, Marcquise Reed semble encore avoir passé un cap supplémentaire.

Une démonstration face à Galatasaray

Dernier exemple en date : sa prestation XXL lors de la 13e journée de Basketbol Super Ligi. Face à Galatasaray, Marcquise Reed a inscrit 31 points, capté 4 rebonds et délivré 4 passes décisives pour mener Trabzonspor à une victoire référence (101-89) qui a coûté le poste de coach à son adversaire.

Avec une efficacité redoutable (63,6% à 2-points sur cette rencontre), il est le joueur de la semaine en BSL. Une récompense individuelle de plus pour celui qui s’impose comme le leader offensif incontestable de Trabzonspor, actuellement 5e du championnat avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites.

Un ancien de Betclic ELITE au sommet du scoring

Sur la saison 2025-2026, Marcquise Reed affiche des statistiques impressionnantes : 23,5 points, 3,2 rebonds et 5,6 passes décisives après 13 matchs de Basketbol Super Ligi. Il figure tout simplement parmi les meilleurs scoreurs et passeurs du championnat, avec une efficacité globale rare pour un arrière scoreur.

Son influence dépasse largement les chiffres. Dans une équipe ambitieuse, Reed est devenu la première option offensive et un facteur X permanent face aux cadors turcs. Sur le match précédent, le 20 décembre, il avait ainsi claqué 36 points face au champion d’Europe en titre, le Fenerbahçe, pour une victoire 99-73 ! De quoi prolonger une belle série après ses pointes à 30 et… 41 points de ce mois de décembre, cette fois face à Bursaspor.

Duel d’anciens de France avec James Palmer Jr.

Symbole de la forte présence d’anciens joueurs passés par la France en Turquie, Marcquise Reed a devancé sur cette journée un autre ex-pensionnaire de l’Hexagone : James Palmer Jr. (1,96 m, 29 ans). Malgré les 36 points de ce dernier sous le maillot de Galatasaray, c’est bien Reed qui a eu le dernier mot dans ce choc. D’ailleurs, Reed devance désormais l’ancien joueur de la JL Bourg au classement des meilleurs marqueurs de BSL (23,5 contre 22,4).

À 30 ans, l’ancien joueur de Betclic ELITE confirme ainsi que son départ vers la Turquie n’était pas un simple pari, mais bien le choix qui a fait basculer sa carrière dans une autre dimension.