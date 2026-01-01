Recherche
Betclic ELITE

L’année 2025 de BeBasket en 10 articles les plus lus

Entre enquêtes, polémiques, coulisses financières et exploits sportifs, les articles BeBasket les plus lus en 2025 racontent une année électrique pour le basket français, où l’actualité extra-sportive a souvent rivalisé avec le terrain.
00h00
L’année 2025 de BeBasket en 10 articles les plus lus

Les difficultés d’Aleksej Fedorychev et de l’AS Monaco ont largement fait l’actualité en 2025

Crédit photo : Sébastien Grasset

En 2025, l’actualité du basket français a été mouvementée. Nos différents interviews, portraits ne font pas le poids face aux polémiques et autres tensions économiques. En témoignent les dix articles qui ont le plus marqué – et surtout le plus intéressé – nos lecteurs cette année. Argent, pouvoir, tensions internes, justice, blessures, révélations médiatiques ou héritage familial : retour sur les 10 articles BeBasket les plus lus en 2025.

1. Les sommes investies par Léon Marchand, Antoine Dupont et Bigflo & Oli au Toulouse Basketball Club

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe. Voir le Toulouse Basketball Club soutenu par Léon Marchand, Antoine Dupont et Bigflo & Oli a suscité une immense curiosité. Mais ce sont surtout les montants précis qui ont attiré les curieux.

2. Boycott de l’entraînement et courriers d’avocat : l’AS Monaco en proie à de grosses tensions internes

Dix jours après une finale d’EuroLeague, la chute médiatique. Les révélations sur des tensions internes, des retards de salaires et un boycott de l’entraînement ont plongé l’AS Monaco Basket dans une zone de turbulences.

3. Aleksej Fedorychev répond à Tony Parker : « J’invite l’ASVEL à consulter ses relevés bancaires… »

Rarement une passe d’armes verbale aura autant fait réagir sur une année entière. En répondant frontalement à Tony Parker au sujet de Skweek, Aleksej Fedorychev a là-aussi attiré la curiosité des lecteurs. L’article a marqué les esprits par la violence symbolique de la formule et par ce qu’elle révélait des luttes d’influence économiques dans le basket français.

4. Oscar Wembanyama continue sa montée en puissance : record personnel et tir de la gagne

Le nom Wembanyama continue de fasciner. Les performances d’Oscar Wembanyama (2,03 m, 18 ans), ponctuées par un tir de la gagne face à l’ASVEL en Espoirs, ont attiré une audience massive. Un mélange d’héritage familial, de promesses sportives et de moments décisifs qui fonctionne toujours.

5. 2,25 millions à régler avant le 1er janvier : l’AS Monaco menacée d’exclusion des playoffs

Troisième apparition de Monaco dans ce classement. Une fois encore, c’est le volet financier qui a retenu l’attention, avec la menace d’une exclusion des playoffs de Betclic ELITE liée à la luxury tax. Recours juridiques, Conseil d’État, FFBB : l’article a passionné par la complexité et la gravité de l’enjeu.

6. Uros Nikolic arrêté : l’arbitre d’EuroLeague soupçonné d’appartenir à un gang criminel

Probablement la nouvelle la plus sidérante de l’année. L’arrestation d’Uros Nikolic, arbitre expérimenté d’EuroLeague, pour des soupçons d’appartenance à une organisation criminelle, a provoqué une onde de choc. Un sujet rarissime, à la frontière du sport et du fait divers.

7. Lucas Ugolin victime d’une terrible blessure, le match ASA – Blois interrompu

L’émotion à l’état brut. L’interruption du match d’ÉLITE 2 après la grave blessure de Lucas Ugolin a profondément marqué les lecteurs. Intervention des secours, silence dans la salle, inquiétude collective : cet article rappelle aussi pourquoi le basket peut parfois s’arrêter bien au-delà du score.

8. Une enquête de Radio France écorne l’image de businessman de Tony Parker

Les lecteurs de BeBasket ont massivement cliqué sur cette enquête relayée et analysée, mettant en lumière les fragilités économiques de Tony Parker, dont les frasques ont constitué un fil conducteur en 2025.

9. Camouflet pour l’AS Monaco : pas d’invitation longue durée en EuroLeague

Quatrième apparition de l’ASM dans ce top 10, toujours pour ses problèmes hors terrain. L’absence d’invitation de trois ans en EuroLeague, contrairement à cinq autres clubs, a surpris et interrogé. Symbole des incertitudes structurelles à venir pour le club de la principauté au sein du basket européen.

10. L’ASVEL « sauvée à court terme » grâce à un apport de 3 millions d’euros

Pour conclure ce classement, l’ASVEL est encore là. L’apport de 3 millions d’euros d’un actionnaire choletais a permis à ASVEL de sécuriser son avenir en Betclic ELITE, en juin 2025. Bref, les difficultés de Monaco et de l’ASVEL n’ont eu de cesse d’attirer les intéressés.

Une année où l’extra-sportif a souvent dépassé le terrain

Ce classement le montre clairement : en 2025, ce sont plus les finances, la gouvernance, les tensions internes et les révélations que les performances sportives qui ont capté l’attention, même si en terme de pourcentage de publications, ils demeurent une large minorité.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
