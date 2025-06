Camouflet pour l’AS Monaco : pas d’invitation de trois ans en EuroLeague, contrairement à cinq clubs !

Comme annoncé, l’EuroLeague version 2025/26 accueillera bien 20 clubs. Le plateau a été confirmé ce jeudi, avec le retour de Valence ainsi les arrivées de Dubaï et de l’Hapoël Tel-Aviv, pour compenser le départ de l’ALBA Berlin.

For the first time in history, we will officially have 20 EuroLeague teams competing for glory👏

An exciting new era of European basketball starts 𝗡𝗢𝗪! pic.twitter.com/pdqXL4BMSg

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 19, 2025