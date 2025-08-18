Dzanan Musa incertain pour l’EuroBasket 2025 après une opération d’urgence

La Bosnie-Herzégovine fait face à une incertitude majeure concernant la participation de sa star Dzanan Musa à l’EuroBasket 2025. L’ailier de 25 ans a dû subir une opération d’urgence à Munich, en Allemagne, en raison de fortes douleurs abdominales, selon les informations rapportées par Radio Sarajevo.

Une absence qui pourrait bouleverser les plans bosniaques

L’intervention chirurgicale met sérieusement en doute la présence du joueur au tournoi continental, qui débutera le 27 août prochain à Chypre. Un représentant de Musa a déclaré à Radio Sarajevo : « Džanan a exprimé son désir de faire tout son possible pour assurer sa récupération et laisser la porte ouverte à une éventuelle participation au prochain EuroBasket, en accord avec son grand désir d’être avec l’équipe à Chypre. Dans cette situation, sa présence est certainement incertaine. »

Cette absence potentielle constituerait un coup extrêmement dur pour la Bosnie-Herzégovine, qui doit déjà affronter un groupe compliqué incluant l’Italie dans le Groupe C à Limassol. Lors de l’édition 2022 du tournoi, Musa avait été le leader de son équipe avec des moyennes impressionnantes de 22,8 points, 5 passes décisives et 4,8 rebonds par match.

PROFIL JOUEUR Dzanan MUSA Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 26 ans (08/05/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 12,9 #27 REB 2,8 #117 PD 1,4 #103

Le timing de cette blessure est particulièrement malvenu pour l’ancien joueur du Real Madrid, qui vient tout juste de signer avec Dubai BC après trois saisons dans la capitale espagnole. Durant son passage au Real, Musa s’est établi comme l’un des ailiers les plus élites de l’EuroLeague à son poste, confirmant son statut de star européenne.

Sans leur meneur de jeu offensif, la Bosnie-Herzégovine devra revoir ses ambitions pour ce tournoi continental. L’équipe aura besoin de trouver des solutions alternatives pour compenser l’absence potentielle de celui qui était attendu comme le fer de lance de leur attaque.