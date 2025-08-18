Recherche
EuroBasket masculin

Dzanan Musa incertain pour l’EuroBasket 2025 après une opération d’urgence

EuroBasket 2025 - Dzanan Musa a subi une intervention chirurgicale d'urgence en raison de douleurs abdominales. La star bosniaque pourrait manquer l'EuroBasket 2025, ce qui constituerait un coup dur pour la Bosnie-Herzégovine.
|
00h00
Résumé
Dzanan Musa incertain pour l’EuroBasket 2025 après une opération d’urgence
Crédit photo : FIBA

La Bosnie-Herzégovine fait face à une incertitude majeure concernant la participation de sa star Dzanan Musa à l’EuroBasket 2025. L’ailier de 25 ans a dû subir une opération d’urgence à Munich, en Allemagne, en raison de fortes douleurs abdominales, selon les informations rapportées par Radio Sarajevo.

Une absence qui pourrait bouleverser les plans bosniaques

L’intervention chirurgicale met sérieusement en doute la présence du joueur au tournoi continental, qui débutera le 27 août prochain à Chypre. Un représentant de Musa a déclaré à Radio Sarajevo : « Džanan a exprimé son désir de faire tout son possible pour assurer sa récupération et laisser la porte ouverte à une éventuelle participation au prochain EuroBasket, en accord avec son grand désir d’être avec l’équipe à Chypre. Dans cette situation, sa présence est certainement incertaine. »

Cette absence potentielle constituerait un coup extrêmement dur pour la Bosnie-Herzégovine, qui doit déjà affronter un groupe compliqué incluant l’Italie dans le Groupe C à Limassol. Lors de l’édition 2022 du tournoi, Musa avait été le leader de son équipe avec des moyennes impressionnantes de 22,8 points, 5 passes décisives et 4,8 rebonds par match.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Dzanan Musa.jpg
Dzanan MUSA
Poste(s): Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 26 ans (08/05/1999)
Nationalités:

logo bih.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
12,9
#27
REB
2,8
#117
PD
1,4
#103

Le timing de cette blessure est particulièrement malvenu pour l’ancien joueur du Real Madrid, qui vient tout juste de signer avec Dubai BC après trois saisons dans la capitale espagnole. Durant son passage au Real, Musa s’est établi comme l’un des ailiers les plus élites de l’EuroLeague à son poste, confirmant son statut de star européenne.

Sans leur meneur de jeu offensif, la Bosnie-Herzégovine devra revoir ses ambitions pour ce tournoi continental. L’équipe aura besoin de trouver des solutions alternatives pour compenser l’absence potentielle de celui qui était attendu comme le fer de lance de leur attaque.

oscarnivore
Bosnien, pas Bosniaque : - Un Bosniaque, c'est un Bosnien musulman ; - Un Bosnien, c'est un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine quel que soit sa confession (catho, orthodoxe, musulman ou autre).
Répondre
(0) J'aime
