Pablo Laso dans le viseur de l’Anadolu Efes Istanbul

Pablo Laso, grand favori pour relancer l’Anadolu Efes

Selon les informations de Donatas Urbonas pour BasketNews, la liste des candidats de l’Anadolu Efes Istanbul s’est considérablement réduite et Pablo Laso est désormais le grand favori pour occuper le poste de coach de l’équipe turque. Des contacts auraient déjà eu lieu entre les deux parties et se seraient révélés positifs jusqu’à présent.

L’urgence est réelle pour le club stambouliote, actuellement 17e en EuroLeague avec seulement 5 victoires en 14 matchs. La crise touche également l’équipe en championnat turc, où elle a perdu ses quatre dernières rencontres et se trouve hors du podium. Ce dimanche, la formation du quatuor français a perdu à domicile contre l’Aliaga Petkimspor.

Pablo Laso, 57 ans, est libre depuis la fin de la saison dernière avec le Baskonia. L’entraîneur basque avait terminé 14e en EuroLeague avec Vitoria et n’avait pas été conservé par la direction. Auparavant, il avait connu une expérience mitigée au Bayern Munich.

Un palmarès XXL au Real Madrid

Entre 2011 et 2022, Laso a marqué l’histoire du Real Madrid en remportant 2 EuroLeague, 6 championnats d’Espagne et 6 Coupes du Roi. Il a été désigné entraîneur de l’année en EuroLeague à deux reprises, en 2015 et 2018, les deux saisons où il a décroché le titre européen.

Depuis septembre, l’Espagnol collabore avec DAZN comme commentateur, d’abord pour la Supercoupe d’Espagne puis pour la Liga Endesa. Dans une récente interview accordée à AS début novembre, il s’était montré ouvert à un retour : « Je me sens prêt à entraîner à n’importe quel niveau, et en fait je le fais déjà : j’entraîne des jeunes de l’académie, ou l’été dans des campus. C’est ma vie et il est très difficile de m’éloigner du basket. »

« Entraîner est ma vie et ma passion. Donc bien sûr que je suis ouvert à un retour », avait-il ajouté, confirmant ses ambitions de retrouver rapidement un banc de touche.