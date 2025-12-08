Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Pablo Laso dans le viseur de l’Anadolu Efes Istanbul

EuroLeague - L'entraîneur espagnol Pablo Laso est devenu la priorité absolue de l'Anadolu Efes Istanbul pour redresser une saison catastrophique en Euroligue. Les contacts entre les deux parties auraient déjà commencé selon Basketnews.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pablo Laso dans le viseur de l’Anadolu Efes Istanbul

Pablo Laso va-t-il coacher l’Anadolu Efes Istanbul ?

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pablo Laso, grand favori pour relancer l’Anadolu Efes

Selon les informations de Donatas Urbonas pour BasketNews, la liste des candidats de l’Anadolu Efes Istanbul s’est considérablement réduite et Pablo Laso est désormais le grand favori pour occuper le poste de coach de l’équipe turque. Des contacts auraient déjà eu lieu entre les deux parties et se seraient révélés positifs jusqu’à présent.

LIRE AUSSI

L’urgence est réelle pour le club stambouliote, actuellement 17e en EuroLeague avec seulement 5 victoires en 14 matchs. La crise touche également l’équipe en championnat turc, où elle a perdu ses quatre dernières rencontres et se trouve hors du podium. Ce dimanche, la formation du quatuor français a perdu à domicile contre l’Aliaga Petkimspor.

– Journée 10

Pablo Laso, 57 ans, est libre depuis la fin de la saison dernière avec le Baskonia. L’entraîneur basque avait terminé 14e en EuroLeague avec Vitoria et n’avait pas été conservé par la direction. Auparavant, il avait connu une expérience mitigée au Bayern Munich.

Pablo Laso va-t-il retrouver Vincent Poirier à l'Anadolu Efes Istanbul
Pablo Laso va-t-il retrouver Vincent Poirier à l’Anadolu Efes Istanbul ? (photo : Sébastien Grasset)

Un palmarès XXL au Real Madrid

Entre 2011 et 2022, Laso a marqué l’histoire du Real Madrid en remportant 2 EuroLeague, 6 championnats d’Espagne et 6 Coupes du Roi. Il a été désigné entraîneur de l’année en EuroLeague à deux reprises, en 2015 et 2018, les deux saisons où il a décroché le titre européen.

Depuis septembre, l’Espagnol collabore avec DAZN comme commentateur, d’abord pour la Supercoupe d’Espagne puis pour la Liga Endesa. Dans une récente interview accordée à AS début novembre, il s’était montré ouvert à un retour : « Je me sens prêt à entraîner à n’importe quel niveau, et en fait je le fais déjà : j’entraîne des jeunes de l’académie, ou l’été dans des campus. C’est ma vie et il est très difficile de m’éloigner du basket. »

« Entraîner est ma vie et ma passion. Donc bien sûr que je suis ouvert à un retour », avait-il ajouté, confirmant ses ambitions de retrouver rapidement un banc de touche.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
Pablo Laso va-t-il coacher l'Anadolu Efes Istanbul
Liga Endesa
00h00Pablo Laso dans le viseur de l’Anadolu Efes Istanbul
Skweek, la chaîne basket d'Alexey Fedorychev, enchaîne les condamnations judificiaires
3x3
00h00Skweek de nouveau condamnée par la justice française
Olivier Yao-Delon et Saint-Vallier ont largement battu Mulhouse ce samedi 6 décembre
NM1
00h00Berck et Tours au bout du suspense, Saint-Vallier corrige Mulhouse
Sarunas Jasikevicius prolonge dans la durée chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Sarunas Jasikevicius aurait accepté de prolonger avec le Fenerbahçe
ELITE 2
00h00Un ancien joueur de Roanne arrive en renfort à Nantes
Johnny Berhanemeskel va se retrouver face à Trevor Hudgins au concours à 3-points du All-Star Game LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Deux Manceaux au concours à 3-points du All-Star Game LNB : Trevor Hudgins remet son titre en jeu
Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia ont perdu sur le buzzer face à Valence
Liga Endesa
00h00Luwawu-Cabarrot enchaîne, mais Baskonia s’incline sur un buzzer-beater de Kameron Taylor
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
1 / 0
Livenews NBA
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
Ousmane Dieng en défense sur Keyonte George
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder
NBA
00h00Première titularisation et premier double-double pour Maxime Raynaud avec Sacramento, Rudy Gobert et Zaccharie Risacher discrets mais efficaces dans la victoire
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
1 / 0