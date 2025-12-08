Recherche
ELITE 2

Un ancien joueur de Roanne arrive en renfort à Nantes

ELITE 2 - Le Nantes Basket Hermine a choisi l'ancien Roannais Isaiah Ross pour remplacer Kyle Riddley, toujours gêné par sa cheville, et renforcer rapidement une rotation extérieure en manque de solutions.
00h00
Un ancien joueur de Roanne arrive en renfort à Nantes

Le NBH engage le scoreur américain comme pigiste médical pour pallier l’absence de Kyle Riddley

Crédit photo : Nantes

Isaiah Ross (1,92 m, 29 ans) arrive au Nantes Basket Hermine pour assurer l’intérim pendant l’absence de Kyle Riddley. L’arrière américain, passé par la Betclic ÉLITE il y a trois ans et plus récemment par l’Uruguay, doit apporter du scoring à un NBH en quête de stabilité et qui a été lourdement battu par Roanne ce week-end (101-77).

Ross pour maintenir le rythme sans Riddley

La rechute de Kyle Riddley, toujours freiné par sa cheville blessée le 3 octobre, a poussé le Nantes Basket Hermine à s’activer. Actuel 8e d’Élite 2 (7 victoires, 6 défaites), le NBH souhaitait sécuriser son équilibre offensif. Le choix s’est porté sur Isaiah Ross engagé comme pigiste médical.

Réputé pour sa capacité à enchaîner les points, l’Américain s’est fait remarquer à Iona en NCAA – aux côtés de Dylan Van Eyck, voir plus bas -, où il a terminé sa dernière saison au-delà des 18 points de moyenne. Son profil de scoreur lui a ouvert les portes de la NBA G-League en 2021, avant de rejoindre l’Europe puis l’Amérique du Sud et d’y multiplier les expériences.

LIRE AUSSI

Un visage déjà connu en France

En 2023, la Chorale de Roanne avait déjà fait appel à Isaiah Ross pour renforcer sa ligne arrière en Betclic ÉLITE. Son passage dans la Loire avait été anecdotique avec un peu plus de 2 points de moyenne en 3 apparitions, en toute fin d’exercice.

Avant sa signature au NBH, l’Américain évoluait à l’Union Atletica, en Uruguay, où il a poursuivi dans son registre de scoreur créatif (15 points et 3 passes de moyenne en 30 minutes sur 10 matchs de championnat). Un parcours international mouvementé (États-Unis, Finlande, France, Grèce, Kosovo, Suisse, Pologne) mais un profil à potentiel qui n’a pas échappé au staff nantais.

LIRE AUSSI

Une solution ciblée pour consolider la rotation extérieure

Le NBH voit en lui un renfort capable d’apporter immédiatement du dynamisme, de la création et un vrai punch offensif. Avec une rotation extérieure fragilisée, l’arrivée d’un joueur au vécu varié et à l’impact rapide apparaît comme un choix logique pour maintenir la continuité du projet collectif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Isaiah Ross.jpg
Isaiah ROSS
Poste(s): Arrière
Taille: 192 cm
Âge: 29 ans (24/10/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2022-2023 / Betclic ELITE
PTS
2,7
#233
REB
0,3
#262
PD
0,7
#203

« Kyle étant indisponible pour un petit moment, nous nous sommes mis en quête d’un nouveau pigiste médical, indique Rémy Valin sur le site officiel du club. Nous avons donc recruté Isaiah Ross, joueur avec un bon QI basket et un très gros bras à 3-points. C’est un ancien coéquipier de Dylan Van Eyck à Iona où il tournait à 18 points de moyenne. Il connaît bien l’Europe pour avoir évolué dans beaucoup de championnats. Bienvenue à Isaiah. »

Un ancien coéquipier de Van Eyck

Autre clin d’œil apprécié par les supporters nantais : Isaiah Ross a déjà évolué avec Dylan Van Eyck par le passé. Un lien qui facilitera sans doute son intégration dans un groupe en quête de constance.

Le NBH souhaite désormais que l’Américain puisse rapidement s’inscrire dans la dynamique du club et aider Nantes à rester dans la course pour les playoffs. Nantes reçoit Poitiers le 12 décembre prochain dans le cadre de la 14ème journée d’ELITE 2.

