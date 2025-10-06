Recherche
ELITE 2

Trois blessés pour Nantes à Challans, Kyle Riddley sérieusement touché, Rémy Valin en colère

ÉLITE 2 - Victorieux à Challans (78-71), Nantes est reparti avec trois blessés, dont une vraie inquiétude autour du cas Kyle Riddley, victime d'une grosse entorse de la cheville.
00h00
Trois blessés pour Nantes à Challans, Kyle Riddley sérieusement touché, Rémy Valin en colère

Kyle Riddley souffre d’une grosse entorse de la cheville

Crédit photo : Cécile Thomas

Le visionnage des images LNB TV, et surtout l’écoute des commentaires, a de quoi étonner. Au micro de Challans – Nantes vendredi, le commentateur challandais a affirmé que Kyle Riddley s’était « tordu la cheville tout seul ».

Mais non, le leader du Nantes Basket Hermine ne s’est pas blessé tout seul. Si le Challandais n’a certainement pas fait exprès, il est retombé sur les pieds de Clément Morel, sanctionné d’une faute antisportive, après une tentative à 3-points, ce qui a fait exploser l’entraîneur nantais Rémy Valin, exaspéré par la dureté du VCB.

Fracture du nez pour Kangudia

Auteur de 16 points dans le deuxième quart-temps, le meneur du NBH était, à cet instant, le troisième blessé de la soirée côté Hermine. Hugo Mienandi a quitté la salle Michel-Vrignaud avec une arcade ouverte et Mathys Kangudia avec une fracture du nez, qui le forcera à jouer les prochains matchs avec un match de protection.

Kyle Riddley n’aura lui pas cette chance. Selon Presse Océan, le deuxième meilleur marqueur de la Pro B (comme l’an dernier) souffre d’une entorse grave de la cheville droite selon le club. Une blessure qui le forcera à observer un temps de repos encore indéterminé.

CHA
71 78
NAN

« Je repars avec avec trois blessés, je pense qu’il faut quand même le souligner parce que les conséquences pour nous peuvent être gravissimes », pestait Rémy Valin en conférence de presse, avant même de connaître le verdict pour son joueur. Un prix un peu fort à payer pour la victoire (78-71)…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Nantes
Nantes
Challans
Challans
