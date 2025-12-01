Entre l’impact de Sene, les adieux d’Albicy et l’étincelle de Strazel : une mène tricolore attendue en Finlande

Sur cette première période de qualification pour la Coupe du monde 2027, la France s’appuie à la fois sur l’impact de Benjamin Sene, sur les adieux d’Andrew Albicy et sur la montée en puissance de Matthew Strazel, appelé à remplacer Hugo Benitez dans les douze. Une mène tricolore en pleine transition pour lancer véritablement la route vers le Mondial 2027.

Les destins croisés de Sene, Albicy et Strazel

Sene, le déclencheur offensif qui a débloqué les Bleus

Benjamin Sene (1,88 m, 31 ans) a parfaitement lancé la fenêtre contre la Belgique. Lorsque les Bleus ont bafouillé leur basket, le meneur de Nanterre a pris les choses en main avec 15 points, 3 rebonds et 4 passes en 22 minutes. Fidèle à sa nature, il a rappelé : « apporter ce danger en attaque », comme il le fait chaque week-end en Betclic ELITE.

Son agressivité, sa capacité à s’insérer dans un match figé et son efficacité ont permis à l’équipe de France de sortir d’une entame trop timide. Son rôle de détonateur ne fait désormais plus débat.

Albicy, une dernière mission pour un soldat bleu

Andrew Albicy (1,78 m, 35 ans) vit ce lundi la dernière rencontre de sa carrière internationale. Double vice-champion olympique, médaillé européen et mondial, capitaine et référence défensive, il quitte les Bleus en Finlande, pays d’origine de son épouse, un symbole fort pour lui.

Freddy Fauthoux a tenu à saluer son parcours : « C’est un monument, un soldat, un pilier de l’équipe de France. » À 35 ans, Albicy clôt une carrière de 110 sélections faite de retours, de sacrifices et d’une fidélité rare à la sélection.

Strazel, l’héritier naturel, dans un rôle qui grandit

Pour ce déplacement en Finlande, Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) remplace Hugo Benitez dans le groupe. Le meneur de Manresa avait connu une soirée difficile vendredi : 2 points à 0/4, 1 rebond, aucune passe décisive et une évaluation de -1 en 10 minutes. Une prestation qui a ouvert la voie à une autre configuration sur les postes arrière.

Strazel, lui, est installé dans une dynamique ascendante. Petit gabarit très fort en défense sur l’homme, il représente déjà pour beaucoup une forme de continuité avec Albicy.

Ce lundi soir, il partagera la mène avec Andrew Albicy et Benjamin Sene. Une situation qui illustre parfaitement la transition en cours : le vétéran qui tire sa révérence, le joueur d’impact venu pour débloquer les matchs, et le jeune leader qui s’affirme progressivement comme un Albicy 2.0 du basket français, avec également pour lui une palette offensive plus large que son aîné.

Une transition en direct pour avancer vers 2027

Dans la construction d’un groupe lancé vers la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles l’année suivante, cette fenêtre en Finlande représente un moment charnière. Les Bleus s’appuient encore sur l’expérience mais préparent déjà la relève.