Équipe de France

Les 12 Bleus retenus pour Finlande – France ce lundi ; deux joueurs restent en civil

Coupe du monde - Finlande – France va se jouer avec un groupe légèrement remanié. La FFBB a communiqué la liste des 12 joueurs retenus pour affronter la Finlande ce lundi en qualifications à la Coupe du monde 2027.
00h00
Louis Labeyrie va disputer le match entre la Finlande et la France ce lundi 1er décembre

Crédit photo : Baptiste Da Costa

L’équipe de France poursuit sa fenêtre internationale avec ce déplacement en Finlande. Après la victoire contre la Belgique vendredi, les Bleus abordent cette deuxième rencontre avec deux changements dans le groupe retenu par le staff. Une adaptation logique après l’arrivée de deux joueurs d’EuroLeague pendant le week-end.

Les 12 Bleus retenus pour affronter la Finlande

La FFBB a officialisé la composition du groupe pour le match à Helsinki. Les 12 Bleus seront : Andrew Albicy, Gérald Ayayi, Axel Bouteille, Lionel Gaudoux, Louis Labeyrie, Nicolas Lang, Bodian Massa, Adam Mokoka, Yves Pons, Benjamin Sene, Matthew Strazel et Killian Tillie.

Ce groupe comprend donc les deux joueurs arrivés ces dernières heures : Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) et Bodian Massa (2,08 m, 28 ans), tous deux issus d’EuroLeague.

Deux arrivées… et deux sorties après Belgique – France

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) et Mathis Dossou-Yovo, titulaires vendredi contre la Belgique, ne figurent pas sur la feuille du jour.

Benitez avait vécu une soirée compliquée, terminant avec 2 points à 0/4 aux tirs, 1 rebond et aucune passe décisive pour une évaluation de -1 en 10 minutes. Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans) avait également souffert pour sa première en Bleus (1 point à 0/2 et 2 rebonds en 5 minutes). Le staff opère donc des ajustements avec les arrivées de Strazel et Massa, venus renforcer le groupe France pendant la fenêtre.

Un apport attendu pour ce déplacement à Helsinki

Avec Strazel et Massa, la France ajoute deux joueurs rompus au haut niveau européen. Cela doit permettre à l’équipe de conserver un niveau de maîtrise et de densité sans ses cadres NBA. Les Bleus tenteront d’enchaîner une deuxième victoire pour rester en tête du Groupe G.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Commentaires

flavor_flav
logique, il a enlevé les deux qui ont raté leur match. Mais espérons qu'il leur redonnera une chance, leur performance ne reflétait vraiment pas leur bon début de saison
thorir
Ah ben de toute façon sur les fenetres internationales on aura plus Albicy, Strazel par intermittence donc déja Benitez il est incontournable. Dossou-Yovo ça pourrait dépendre un peu des disponibilités mais FF n'etant pas fan des profils comme Vautier on pourrait bien le revoir aussi ouais
flavor_flav
il faut quand même rendre hommage aux joueurs qui font les qualifs en sachant qu'ils ne seront pas pris pour les compétitions de l'été. C'est tout un état d'esprit crée en equipe de France par le groupe des Parker, diaw, Pietrus, Gelabale.. qui perdure: solidarité, plaisir d'être ensemble..etc
jamesnaysmith
C'est certain que le plaisir d'être ensemble et la solidarité ont été flagrant lors de la dernière compétition. Est-ce qu'une fois, l'on va réussir à avoir un message ni mielleux, ni complètement à côté de la plaque de votre part, crapule ?
