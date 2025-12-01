Les 12 Bleus retenus pour Finlande – France ce lundi ; deux joueurs restent en civil

L’équipe de France poursuit sa fenêtre internationale avec ce déplacement en Finlande. Après la victoire contre la Belgique vendredi, les Bleus abordent cette deuxième rencontre avec deux changements dans le groupe retenu par le staff. Une adaptation logique après l’arrivée de deux joueurs d’EuroLeague pendant le week-end.

Les 12 Bleus retenus pour affronter la Finlande

La FFBB a officialisé la composition du groupe pour le match à Helsinki. Les 12 Bleus seront : Andrew Albicy, Gérald Ayayi, Axel Bouteille, Lionel Gaudoux, Louis Labeyrie, Nicolas Lang, Bodian Massa, Adam Mokoka, Yves Pons, Benjamin Sene, Matthew Strazel et Killian Tillie.

Ce groupe comprend donc les deux joueurs arrivés ces dernières heures : Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) et Bodian Massa (2,08 m, 28 ans), tous deux issus d’EuroLeague.

Deux arrivées… et deux sorties après Belgique – France

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) et Mathis Dossou-Yovo, titulaires vendredi contre la Belgique, ne figurent pas sur la feuille du jour.

Benitez avait vécu une soirée compliquée, terminant avec 2 points à 0/4 aux tirs, 1 rebond et aucune passe décisive pour une évaluation de -1 en 10 minutes. Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans) avait également souffert pour sa première en Bleus (1 point à 0/2 et 2 rebonds en 5 minutes). Le staff opère donc des ajustements avec les arrivées de Strazel et Massa, venus renforcer le groupe France pendant la fenêtre.

Un apport attendu pour ce déplacement à Helsinki

Avec Strazel et Massa, la France ajoute deux joueurs rompus au haut niveau européen. Cela doit permettre à l’équipe de conserver un niveau de maîtrise et de densité sans ses cadres NBA. Les Bleus tenteront d’enchaîner une deuxième victoire pour rester en tête du Groupe G.