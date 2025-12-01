Recherche
À l’étranger

La Française Merceron cartonne en Espagne : 45 d'évaluation et première victoire pour Gran Canaria

Liga Femenina Endesa - Axelle Merceron a signé une performance exceptionnelle en Liga Femenina Endesa avec 45 d'évaluation, guidant Gran Canaria vers sa première victoire de la saison.
00h00
La Française Merceron cartonne en Espagne : 45 d’évaluation et première victoire pour Gran Canaria
Crédit photo : Spar Gran Canaria

Axelle Merceron (1,89 m, 22 ans) poursuit sa montée en puissance en Espagne. Pour sa première expérience hors de France, l’ancienne joueuse d’Angers s’impose désormais comme l’une des grandes révélations de la Liga Femenina Endesa. Ce dimanche, elle a établi le record d’évaluation de la saison avec 45 unités lors de la victoire de Gran Canaria contre Ferrol (93-81).

Une performance majuscule pour débloquer le compteur

La rencontre face à Ferrol restera une référence. Merceron a compilé 32 points, 5 rebonds, 5 passes et 1 interception, le tout à 13/14 à 2-points et 6/6 aux lancers francs. Présente 40 minutes sur le parquet, elle a également provoqué 6 fautes. Cette ligne statistique lui a permis d’atteindre 45 d’évaluation, soit la meilleure performance de la saison dans le championnat espagnol.

Jusqu’ici, seule Sika Koné avait atteint les 40 d’évaluation sur cet exercice, et il fallait remonter au 18 janvier dernier pour trouver mieux, avec les 47 unités réalisées par Mariam Coulibaly.

Une progression impressionnante pour sa première saison hors de France

Passée par le pôle espoirs de Poitiers puis le centre de formation de Bourges, Axelle Merceron est une ailière qui a été championne d’Europe U20 avant de rejoindre Angers. En Ligue Féminine, elle tournait à 2,8 points et 2,6 rebonds la saison passée, même si sa contribution en EuroCup féminine était plus notable (9,7 points et 5,8 rebonds).

Depuis son arrivée en Liga Femenina Endesa, tout a changé. Après huit journées, elle domine les classements :

  • 1ère aux points avec 19,8 unités de moyenne
  • 4e aux rebonds avec 8 prises
  • 8e aux contres
  • 1ère à l’évaluation avec 26,1

Elle avait déjà été élue MVP de la 3e journée. Son nouveau carton confirme sa place parmi les joueuses les plus performantes statistiquement du championnat, même si son équipe n’a gagné qu’un match cette saison, ce fameux match contre Ferrol, au point de s’être séparé de ses deux autres joueuses françaises.

Gran Canaria respire, mais reste dernier

Ce succès, le premier après sept défaites, permet à Gran Canaria de sortir la tête de l’eau. L’équipe des Canaries reste lanterne rouge, mais revient au niveau de l’Estudiantes et se rapproche d’Estepona et Leganés (2-6), les équipes qui occupent actuellement les places du maintien.

Dans ce contexte délicat, le niveau affiché par Merceron est l’une des très rares satisfactions du club en ce début de saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

matt_le_bucheron
Avec 40 minutes de jeu, va-t-elle tenir le coup?
