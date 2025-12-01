Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

La Serbie et Grèce parfaites lors de la première fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027

Coupe du monde - Cinq équipes européennes réalisent un parcours sans faute avec deux victoires en deux matchs, dont la Serbie qui s'impose difficilement face à la Bosnie-Herzégovine et la Grèce qui domine le Portugal.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Serbie et Grèce parfaites lors de la première fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027

La Serbie s’est imposée de peu chez son voisin bosnien

Crédit photo : FIBA

La première fenêtre des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027 compte déjà cinq équipes affichant un bilan parfait de 2 victoires et 0 défaite. La Turquie, la Grèce, la Serbie, l’Espagne et l’Ukraine ont toutes terminé cette première phase sans défaite, s’imposant comme les formations à suivre dans leurs groupes respectifs.

LIRE AUSSI

La Serbie s’en sort de justesse contre la Bosnie-Herzégovine

La Serbie a vécu des moments difficiles face à la Bosnie-Herzégovine, s’imposant finalement 73-72 à l’extérieur dans un match haletant. Malgré un avantage conséquent au troisième quart-temps (56-48), la Bosnie-Herzégovine n’a pas su conserver son avance face à une équipe serbe résiliente.

Nikola Tanaskovic a livré sans doute sa meilleure performance en équipe nationale avec 24 points et 8 rebonds, permettant à la Serbie de prendre le contrôle du match dans les moments cruciaux. L’équipe dirigée par Dusan Alimpijevic a réussi à construire un avantage décisif (67-71) en fin de rencontre, Amar Alibegovic manquant le tir qui aurait pu égaliser pour la Bosnie-Herzégovine.

Du côté bosnien, l’ancien Bressan Xavier Castaneda s’est montré le plus prolifique avec 19 points, tandis qu’Emir Sulejmanovic a contribué avec 11 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Cette deuxième défaite consécutive place la Bosnie-Herzégovine dans une situation délicate pour la suite des qualifications.

Les autres nations européennes confirment leur statut

La Grèce a également maintenu son parcours sans faute en s’imposant difficilement 76-68 au Portugal dans le Groupe B. Cette victoire à l’extérieur confirme les ambitions grecques après leur podium à l’EuroBasket 2025.

La Turquie n’a jamais été inquiétée face à la Suisse, s’imposant largement 85-60 à l’extérieur pour partager la première place du Groupe C avec la Serbie. L’Espagne et l’Ukraine complètent le tableau des équipes invaincues, l’Espagne prenant sa revanche sur la Géorgie avec une victoire convaincante 90-61 à domicile dans le Groupe A.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Turquie
Turquie
Suivre
Serbie
Serbie
Suivre
Espagne
Espagne
Suivre
Portugal
Portugal
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre
Ukraine
Ukraine
Suivre
Suisse
Suisse
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
Betclic ELITE
00h00Isaiah Miles quitte Cholet Basket, Keshawn Justice fait son retour
Axel Bouteille et l'équipe de France jouent à Espoo en Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00Les Bleus en Finlande pour un vrai test : une Metro Arena pleine et un collectif rodé face à eux
L'équipe de France joue en Finlande ce lundi 1er décembre dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2027
Qualif' Coupe du Monde
00h00Finlande – France : heure, diffusion TV… Tout savoir sur le match des Bleus en qualifications à la Coupe du monde 2027
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
La Serbie s'est imposée de peu chez son voisin bosnien
Coupe du Monde masculine
00h00La Serbie et Grèce parfaites lors de la première fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027
Qualif' Coupe du Monde
00h00Shannon Evans et Souley Boum permettent à la Guinée de dompter la Tunisie et de terminer la première fenêtre invaincue
Svetislav Pesic réagit au départ de Željko Obradović
EuroLeague
00h00Svetislav Pešić sur Obradović : « Le public a fait de Željko beaucoup plus que ce qu’il est »
Daylen Kountz a souffert défensivement en Betclic ELITE, et Cholet a décidé de s'en séparer
Betclic ELITE
00h00Cholet coupe l’un de ses arrières durant la trêve internationale
Velicka et la Lituanie n'ont pas pu rééditer leur exploit de Londres contre la Lituanie
Coupe du Monde masculine
00h00Nico Mannion sauve l’Italie face à la magie lituanienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
1 / 0