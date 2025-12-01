La Serbie et Grèce parfaites lors de la première fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027

La première fenêtre des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027 compte déjà cinq équipes affichant un bilan parfait de 2 victoires et 0 défaite. La Turquie, la Grèce, la Serbie, l’Espagne et l’Ukraine ont toutes terminé cette première phase sans défaite, s’imposant comme les formations à suivre dans leurs groupes respectifs.

La Serbie s’en sort de justesse contre la Bosnie-Herzégovine

La Serbie a vécu des moments difficiles face à la Bosnie-Herzégovine, s’imposant finalement 73-72 à l’extérieur dans un match haletant. Malgré un avantage conséquent au troisième quart-temps (56-48), la Bosnie-Herzégovine n’a pas su conserver son avance face à une équipe serbe résiliente.

Nikola Tanaskovic a livré sans doute sa meilleure performance en équipe nationale avec 24 points et 8 rebonds, permettant à la Serbie de prendre le contrôle du match dans les moments cruciaux. L’équipe dirigée par Dusan Alimpijevic a réussi à construire un avantage décisif (67-71) en fin de rencontre, Amar Alibegovic manquant le tir qui aurait pu égaliser pour la Bosnie-Herzégovine.

Du côté bosnien, l’ancien Bressan Xavier Castaneda s’est montré le plus prolifique avec 19 points, tandis qu’Emir Sulejmanovic a contribué avec 11 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Cette deuxième défaite consécutive place la Bosnie-Herzégovine dans une situation délicate pour la suite des qualifications.

Les autres nations européennes confirment leur statut

La Grèce a également maintenu son parcours sans faute en s’imposant difficilement 76-68 au Portugal dans le Groupe B. Cette victoire à l’extérieur confirme les ambitions grecques après leur podium à l’EuroBasket 2025.

La Turquie n’a jamais été inquiétée face à la Suisse, s’imposant largement 85-60 à l’extérieur pour partager la première place du Groupe C avec la Serbie. L’Espagne et l’Ukraine complètent le tableau des équipes invaincues, l’Espagne prenant sa revanche sur la Géorgie avec une victoire convaincante 90-61 à domicile dans le Groupe A.