EuroLeague

Svetislav Pešić sur Obradović : « Le public a fait de Željko beaucoup plus que ce qu’il est »

L'ancien sélectionneur serbe Svetislav Pešić exprime sa surprise concernant la démission de son collègue Željko Obradović et analyse les raisons qui ont poussé le coach le plus titré d'Europe à quitter le banc du Partizan Belgrade.
00h00
Svetislav Pešić sur Obradović : « Le public a fait de Željko beaucoup plus que ce qu’il est »

Svetislav Pesic réagit au départ de Željko Obradović

Crédit photo : Julie Dumélié

Svetislav Pešić s’est exprimé sur le départ surprise de Željko Obradović du Partizan Belgrade lors de son passage dans le podcast Kida Show. L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale serbe n’a pas caché son étonnement face à cette décision inattendue.

Une démission qui surprend le milieu du basket européen

« Sans aucun doute, je pense que c’est quand même pour nous, collègues entraîneurs, pour moi personnellement, une surprise. Peut-être que ça ne l’aurait pas été si c’était arrivé en fin de saison. Connaissant Željko, c’est une surprise pour moi », a confié Pešić.

L’ancien coach insiste sur le fait qu’Obradović bénéficiait d’un soutien total au sein du club : « Il avait un soutien absolu, autant que je puisse le voir, des gens à l’intérieur du club. Les gens qui dirigent le club l’ont choisi, il les a choisis et nous avions une bonne atmosphère. Il avait aussi un grand soutien du public et des supporters, et c’est quelque chose qui nous surprend un peu. »

Un fardeau trop lourd à porter seul

Pešić analyse les raisons profondes de ce départ en pointant du doigt la charge excessive que s’est imposée Obradović : « Concernant le Partizan, Željko a pris sur ses épaules une responsabilité beaucoup trop grande. Ce n’est pas bon. Il faut quand même partager la responsabilité avec les joueurs. »

L’expérimenté stratège poursuit son analyse : « Il faut partager la responsabilité avec les joueurs. Ne pas fuir en tant qu’entraîneur, mais donner aussi aux joueurs la responsabilité concernant l’entraînement, le comportement, la connexion au sein de l’équipe. L’entraîneur est celui qui connecte les joueurs et fait l’équipe, mais les joueurs portent aussi la responsabilité de la chimie d’équipe. »

Pešić espère néanmoins que cette démission ne marque pas la fin de carrière du coach le plus titré d’Europe : « Le public a fait de Željko beaucoup plus que ce qu’il est. C’est un grand entraîneur avec une énorme expérience et des connaissances, j’espère qu’il n’a pas terminé sa carrière. J’aimerais voir Željko diriger l’une des équipes. »

Une déclaration de respect d’une légende du coaching serbe envers une autre légende.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

