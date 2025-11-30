Recherche
Betclic Élite

Pour T.J. Shorts, la Betclic ÉLITE « est en compétition pour être la deuxième meilleure ligue d’Europe »

Invité du podcast Euro Insiders, T.J. Shorts est revenu sur ses deux saisons en France. L'ex-meneur du Paris Basketball, désormais au Panathinaïkos, estime que la Betclic Élite est l'une des meilleures divisions d'Europe, peut-être même la deuxième.
|
00h00
Résumé
Écouter
T.J. Shorts, sous les couleurs du Paris Basketball, en décembre 2024.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après la Lettonie, l’Allemagne et la France, TJ Shorts a découvert, depuis son arrivée en Grèce cet été, son quatrième championnat européen sous les couleurs du Panathinaïkos. Présenté comme l’un des meilleurs meneurs américains passés par le championnat de France, l’ancien Parisien vit un début de saison plus délicat à Athènes, où lui sont conférées moins de responsabilités, notamment sur la scène continentale.

LIRE AUSSI

Reste que Shorts, au gré de ses expériences en club et en coupes d’Europe, a vu du pays depuis ses débuts professionnels en 2019 et se prête au jeu des comparaisons entre les différentes divisions. Au micro d’Euro Insiders, l’Américano-Macédonien, confronté aux propos élogieux de Maodo Lô sur la Betclic ÉLITE, est allé dans le même sens que son ancien coéquipier.

« Je suis d’accord avec ce qu’il a dit que la ligue française (Betclic ÉLITE) est vraiment une ligue incroyable. Pour moi, la Liga ACB (Liga Endesa, première division espagnole) est la meilleure. Et après, la France est clairement en compétition pour être la deuxième meilleure ligue d’Europe. L’aspect athlétique est vraiment d’un autre niveau. »

Et c’est justement, selon T.J. Shorts lui-même, ce qui lui a permis de performer en France. Élu MVP de Betclic ÉLITE lors de ses deux saisons dans l’Hexagone, et nommé dans le meilleur cinq de l’EuroLeague la saison dernière, T.J. Shorts s’est épanoui dans le jeu du Paris Basketball, réputé pour exploiter les transitions et se développer rapidement.

« Quand les joueurs sont aussi athlétiques, ça joue presque en ma faveur au final. Parce que ma vitesse est d’un autre niveau. Ma vitesse peut déjouer leur dimension athlétique. Ils font le show, et derrière ils reviennent en défense, mais ils ne reviennent pas plus vite que moi je fonce de l’autre côté. Donc forcément, ça a bien marché pour moi. »

Après deux excellentes saisons, l’adaptation à Athènes prend plus de temps pour T.J. Shorts. Critiqué par son coach Ergin Ataman, début novembre, qui disait être « à 90% mécontent de ses performances », le meneur semble avoir retrouvé des couleurs, avec ses deux meilleures prestations de la saison contre Paris et le Real Madrid. Moins d’un an après ses dernières rencontres avec la Macédoine du Nord, il n’a pas pris part aux deux matchs internationaux – lors du tournoi de préqualification à l’Eurobasket 2029 – cette semaine, comme de nombreux joueurs d’EuroLeague.

