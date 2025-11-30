T.J. Parker officiellement nommé entraîneur de la Chorale de Roanne !

C’était devenu un secret de polichinelle depuis nos révélations du vendredi 14 novembre. Après avoir acté son divorce avec Thomas Andrieux, la Chorale de Roanne a annoncé dans un communiqué l’arrivée de T.J. Parker au poste d’entraîneur du club « à compter du lundi 1er décembre », jusqu’en juin 2027.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 T.J. Parker deviendra l'entraineur de l'équipe professionnelle de la @ChoraleRoanne à compter du lundi 1er décembre 🤝 Il sera accompagné de Morgan Belnou Le communiqué officiel 👉 https://t.co/3q32VunxnJ#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/K6B5AONFdV — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) November 30, 2025

Fils du regretté Tony Parker Senior disparu mi-octobre, T.J. Parker officiait au Bayern Munich depuis la saison passée, en la qualité d’assistant coach de Gordon Herbert. Suite au décès de son père, Parker « avait demandé la résiliation de son contrat », comme le rappelle le club bavarois qui l’a enfin libéré de son contrat jeudi 27 novembre. Leur rupture à l’amiable avait été repoussée pour que l’ancien entraîneur de l’ASVEL assure l’intérim de Herbert pendant que le Canadien se remettait de la COVID.

Défait de son engagement en Bavière, il ne manquait plus que la fin officielle de la collaboration entre Thomas Andrieux et Roanne pour que sa signature dans la Loire se concrétise. Le divorce entre la Chorale et son désormais ex-technicien avait été consommé dès le lendemain, vendredi 29 novembre, ne laissant que peu de doutes sur son arrivée.

Avant d’être assistant en EuroLeague, Parker a d’abord entraîné l’ASVEL de 2020 à 2023, où il a remporté tous les trophées possibles. Champion de France en 2021 et 2022, vainqueur de la Coupe de France en 2021 et de la Leaders Cup 2023, il retrouve dans la Loire Antoine Diot (1,93 m, 36 ans) avec qui il a partagé ses premiers succès.

Dans sa découverte de la deuxième division française, T.J. Parker sera également « épaulé par Morgan Belnou » comme l’a annoncé la Chorale dans son communiqué. Agé de 35 ans, Belnou était l’assistant de Parker à l’ASVEL. Il a par ailleurs occupé le même poste au Portel ; et dirigé les équipes de NM1 de Brissac et Lorient.