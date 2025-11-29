Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Landerneau reste invaincu à domicile, quatre victoires à la suite pour les Flammes, Toulouse n’y arrive toujours pas…

LBWL - Landerneau, Charnay et Charleville-Mézières signent les bonnes opérations du multiplex de la 8e journée. Les Bretonnes conservent leur invincibilité à domicile tandis que le CBBS s’est repris face à Toulouse, qui plonge encore plus dans les tréfonds du classement. De leur côté, les Flammes Carolo poursuivent leur série de victoires au retour de la trêve, et enregistrent un 4e succès de rang.
|
00h00
Résumé
Écouter
Landerneau reste invaincu à domicile, quatre victoires à la suite pour les Flammes, Toulouse n’y arrive toujours pas…

Coline Franchelin et les Flammes Carolo enregistrent un quatrième succès de suite en championnat.

Crédit photo : FIBA

En Boulangère Wonderligue, trois matchs étaient à l’affiche ce samedi 29 novembre au soir pour le compte de la 8e journée, après le succès quelques minutes plus tôt de l’ASVEL sur le parquet de Villeneuve-d’Ascq. Toulouse a subi sa sixième défaite de suite en sept matchs, pendant que Landerneau a conservé sa Cimenterie imprenable cette saison. Les Flammes font quant à elles le quatre à la suite : retour sur les matchs de la soirée !

LIRE AUSSI

Landerneau toujours imprenable à la maison

La Cimenterie est décidément une forteresse imprenable cette saison. Chez elles, les Landernéennes ont enregistré leur 4e succès de la saison, le 4e à domicile, face à Angers (75-67).

– Journée 8

Toujours devant au score, les Bretonnes ont tenu bon dans les dernières minutes malgré le rapproché des Angevines. Elles ont pour cela pu s’appuyer sur une Harmoni Turner particulièrement dangereuse dans la raquette avec 19 points et 8 rebonds en 31 minutes. Son duo avec Elizabeth Balogun (14 points) a permis au LBB de retrouver un bilan à l’équilibre pour le retour de la trêve internationale.

Harmoni TURNER
Harmoni TURNER
19
PTS
8
REB
2
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
75 67
ANG

 

Elizabeth BALOGUN
Elizabeth BALOGUN
14
PTS
8
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LAN
75 67
ANG

Il faudra maintenant trouver la capacité de s’imposer loin de ses bases, chose que Landerneau n’a pas encore réalisée cette année. Côté angevin, la capitaine Anna Ngo Ndjock a porté l’attaque, mais elle a comme son équipe péché à l’adresse (18 points à 5/18 aux tirs).

LIRE AUSSI

Quatre à la suite pour les Flammes

Et de quatre pour les Flammes Carolo ! Invaincues depuis un mois, les coéquipières de Noémie Brochant n’ont pas abandonné leur série de victoires pendant la trêve internationale, et compilent un quatrième succès de rang face à Chartres (83-67).

– Journée 8

 

Coline FRANCHELIN
Coline FRANCHELIN
20
PTS
2
REB
9
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
83 67
CHA

Déjà devant de seize points à la pause (48-32), Charleville Mézières a maintenu le même écart au buzzer grâce à une rencontre globalement maîtrisée. Coline Franchelin termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points et 9 passes décisives en 26 minutes, bien épaulée par Tiffany Clarke près du cercle (13 points et 6 rebonds).

Tiffany CLARKE
Tiffany CLARKE
13
PTS
6
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
83 67
CHA

En face, les joueuses de Julien Pincemin ont payé les nombreuses pertes de balle (22, contre 14 pour les Flammes) pour espérer revenir à hauteur des locales. Assitan Kone a toutefois réalisé un match intéressant avec 14 points à 7/11 aux tirs et de la présence au duel, mais cela n’a pas suffi pour enrayer la dynamique carolo.

Assitan KONE
Assitan KONE
14
PTS
4
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
83 67
CHA

La série noire continue à Toulouse

La saison galère se poursuit pour Toulouse. Victorieuses du match d’ouverture de leur saison, les joueuses de Xavier Nogueira n’ont depuis plus gagné et enchaînent face à Charnay une sixième défaite de suite (57-90).

– Journée 8

Le TMB n’a tout simplement pas fait le poids face aux Charnaysiennes, sur courant alternatif depuis le début d’année. Shakayla Thomas a réalisé un match presque parfait pour le CBBS, avec 18 points à 9/10 aux tirs en seulement 16 minutes.

Shakayla THOMAS
Shakayla THOMAS
18
PTS
4
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
57 90
CHA

Le coach Stéphane Leite a rapidement pu ouvrir son banc, ce qui a permis le carton également de Mariama Daramy, qui signe aussi 18 points (7/12 aux tirs) et 5 rebonds en 26 minutes. Les Bourguignonnes refont le plein de confiance mais surtout se replacent en première partie de tableau, avec cette cinquième victoire en huit rencontres.

Mariama DARAMY
Mariama DARAMY
18
PTS
5
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
TOU
57 90
CHA

Le programme :

Deux rencontres sont encore à jouer ce dimanche 30 novembre dans cette 8e journée, à commencer par un choc entre Lattes Montpellier et Bourges, qui vise un quatrième succès consécutif. Enfin, Basket Landes aura l’opportunité de creuser l’écart en tête du classement face à Roche Vendée, avant dernier du championnat.

La Boulangère Wonderligue – Journée 8
29/11/2025
VIL Villeneuve d’Ascq
65 92
LYO Lyon Asvel Féminin
LAN Landerneau
75 67
ANG Angers Féminin
TOU Toulouse M.B.
57 90
CHA Charnay
CHA Charleville-Mézières
83 67
CHA Chartres Féminin
30/11/2025
MON Lattes Montpellier
BOU Bourges
LAN Basket Landes
ROC Roche Vendée
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Charnay
Charnay
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
spider36
Elle a bien changé C.Franchelin sur la photo.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau reste invaincu à domicile, quatre victoires à la suite pour les Flammes, Toulouse n’y arrive toujours pas…
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
LBWL
00h00L’ASVEL Féminin fait tomber Villeneuve-d’Ascq au Palacium !
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie a accepté « le bon rôle dans la bonne équipe » à Nancy
Qualif' Coupe du Monde
00h00Sans Alpha Diallo mais avec un grand Shannon Evans, la Guinée dispose du Nigéria
EuroLeague
00h00OFFICIEL : Željko Obradović quitte définitivement le Partizan Belgrade !
EuroCup Féminine
00h00Marine Debaut, rookie en Coupe d’Europe à 31 ans : « ça a pris du temps, mais j’ai appris en LF2 »
EuroLeague
00h00Deux matchs en moins de 24 heures entre Barcelone et Tbilissi : l’incroyable marathon de Tornike Shengelia !
EuroLeague
00h00L’avenir de Željko Obradović reste dans le flou au Partizan Belgrade…
Qualif' Coupe du Monde
00h00Pour sa première à la tête de la Belgique, Julien Mahé dresse de nombreux points positifs
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
1 / 0