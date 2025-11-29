Landerneau reste invaincu à domicile, quatre victoires à la suite pour les Flammes, Toulouse n’y arrive toujours pas…

En Boulangère Wonderligue, trois matchs étaient à l’affiche ce samedi 29 novembre au soir pour le compte de la 8e journée, après le succès quelques minutes plus tôt de l’ASVEL sur le parquet de Villeneuve-d’Ascq. Toulouse a subi sa sixième défaite de suite en sept matchs, pendant que Landerneau a conservé sa Cimenterie imprenable cette saison. Les Flammes font quant à elles le quatre à la suite : retour sur les matchs de la soirée !

Landerneau toujours imprenable à la maison

La Cimenterie est décidément une forteresse imprenable cette saison. Chez elles, les Landernéennes ont enregistré leur 4e succès de la saison, le 4e à domicile, face à Angers (75-67).

Toujours devant au score, les Bretonnes ont tenu bon dans les dernières minutes malgré le rapproché des Angevines. Elles ont pour cela pu s’appuyer sur une Harmoni Turner particulièrement dangereuse dans la raquette avec 19 points et 8 rebonds en 31 minutes. Son duo avec Elizabeth Balogun (14 points) a permis au LBB de retrouver un bilan à l’équilibre pour le retour de la trêve internationale.

Il faudra maintenant trouver la capacité de s’imposer loin de ses bases, chose que Landerneau n’a pas encore réalisée cette année. Côté angevin, la capitaine Anna Ngo Ndjock a porté l’attaque, mais elle a comme son équipe péché à l’adresse (18 points à 5/18 aux tirs).

Quatre à la suite pour les Flammes

Et de quatre pour les Flammes Carolo ! Invaincues depuis un mois, les coéquipières de Noémie Brochant n’ont pas abandonné leur série de victoires pendant la trêve internationale, et compilent un quatrième succès de rang face à Chartres (83-67).

Déjà devant de seize points à la pause (48-32), Charleville Mézières a maintenu le même écart au buzzer grâce à une rencontre globalement maîtrisée. Coline Franchelin termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points et 9 passes décisives en 26 minutes, bien épaulée par Tiffany Clarke près du cercle (13 points et 6 rebonds).

En face, les joueuses de Julien Pincemin ont payé les nombreuses pertes de balle (22, contre 14 pour les Flammes) pour espérer revenir à hauteur des locales. Assitan Kone a toutefois réalisé un match intéressant avec 14 points à 7/11 aux tirs et de la présence au duel, mais cela n’a pas suffi pour enrayer la dynamique carolo.

La série noire continue à Toulouse

La saison galère se poursuit pour Toulouse. Victorieuses du match d’ouverture de leur saison, les joueuses de Xavier Nogueira n’ont depuis plus gagné et enchaînent face à Charnay une sixième défaite de suite (57-90).

Fin du match au Petit Palais des Sports 🔚 Les Pionnières s'inclinent ce soir contre une belle équipe de Charnay ❌ 👊 Se relever ensemble pour la suite de la saison pic.twitter.com/RsDKEm5ZNV — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) November 29, 2025

Le TMB n’a tout simplement pas fait le poids face aux Charnaysiennes, sur courant alternatif depuis le début d’année. Shakayla Thomas a réalisé un match presque parfait pour le CBBS, avec 18 points à 9/10 aux tirs en seulement 16 minutes.

Le coach Stéphane Leite a rapidement pu ouvrir son banc, ce qui a permis le carton également de Mariama Daramy, qui signe aussi 18 points (7/12 aux tirs) et 5 rebonds en 26 minutes. Les Bourguignonnes refont le plein de confiance mais surtout se replacent en première partie de tableau, avec cette cinquième victoire en huit rencontres.

Le programme :

Deux rencontres sont encore à jouer ce dimanche 30 novembre dans cette 8e journée, à commencer par un choc entre Lattes Montpellier et Bourges, qui vise un quatrième succès consécutif. Enfin, Basket Landes aura l’opportunité de creuser l’écart en tête du classement face à Roche Vendée, avant dernier du championnat.