Marine Debaut, rookie en Coupe d’Europe à 31 ans : « ça a pris du temps, mais j’ai appris en LF2 »

Si toutes les carrières professionnelles sont différentes les unes des autres, celle de Marine Debaut (1,70 m, 31 ans) reste particulièrement unique. Non issue d’un centre de formation, la meneuse normande vit sa deuxième saison en Boulangère Wonderligue du côté d’Angers, après avoir vécu la montée avec Chartres au printemps 2024.

Mais en plus de confirmer sa place dans l’élite avec l’UFAB, la Normande de 31 ans découvre également cette année la Coupe d’Europe, avec l’EuroCup. Plutôt qu’une consécration, Marine Debaut vit cela comme « du bonus », comme elle le raconte à nos confrères de Ouest-France.

Le chemin a néanmoins été long pour la trentenaire. Neuf ans dans l’antichambre de la Wonderligue, avec « au bout d’un moment, l’envie d’être championne et de pouvoir monter avec ton équipe en Ligue féminine ». C’est finalement ce qu’elle est parvenue à réaliser en 2024 avec Chartres, au terme d’« une finale au Colisée devant 4 000 personnes. Le meilleur souvenir de [sa] carrière », se souvient-elle.

« Même si je ne joue en Ligue féminine qu’à 30 ans, je prends »

Si la découverte de la première division s’est faite attendre, Marine Debaut ne regrette en rien sa quasi-décennie en LF2. « Ça a pris du temps, mais j’ai appris en Ligue 2″, confie-t-elle à nos confrères. « Même si je ne joue en Ligue féminine qu’à 30 ans, je prends, c’est que du plaisir ».

Septième du championnat avec Angers, Marine Debaut va également pouvoir prolonger le plaisir en Coupe d’Europe. Les joueuses d’Aurélie Bonnan se sont hissées en huitièmes de finale d’EuroCup et retrouveront le 11 décembre prochain Villeneuve-d’Ascq pour une place en quart.