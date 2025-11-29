Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup Féminine

Marine Debaut, rookie en Coupe d’Europe à 31 ans : « ça a pris du temps, mais j’ai appris en LF2 »

LBWL – Alors que les Angevines se déplacent ce samedi 29 novembre chez des Landernéennes invaincues à domicile cette saison, la meneuse de l’UFAB Marine Debaut savoure son parcours hors des sentiers battus, elle qui n’a goûté à l’ELITE qu’à 30 ans, et à l’EuroCup un an après…
|
00h00
Résumé
Écouter
Marine Debaut, rookie en Coupe d’Europe à 31 ans : « ça a pris du temps, mais j’ai appris en LF2 »

Marine Debaut évoluait encore en LF2 il y a deux saisons. Elle joue aujourd’hui l’EuroCup à Angers.

Crédit photo : FIBA

Si toutes les carrières professionnelles sont différentes les unes des autres, celle de Marine Debaut (1,70 m, 31 ans) reste particulièrement unique. Non issue d’un centre de formation, la meneuse normande vit sa deuxième saison en Boulangère Wonderligue du côté d’Angers, après avoir vécu la montée avec Chartres au printemps 2024.

PROFIL JOUEUR
marine-debaut-2024.jpg
Marine DEBAUT
Poste(s): Arrière
Taille: 170 cm
Âge: 31 ans (09/03/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
1,7
#107
REB
1,3
#102
PD
0,3
#106

Mais en plus de confirmer sa place dans l’élite avec l’UFAB, la Normande de 31 ans découvre également cette année la Coupe d’Europe, avec l’EuroCup. Plutôt qu’une consécration, Marine Debaut vit cela comme « du bonus », comme elle le raconte à nos confrères de Ouest-France.

LIRE AUSSI

Le chemin a néanmoins été long pour la trentenaire. Neuf ans dans l’antichambre de la Wonderligue, avec « au bout d’un moment, l’envie d’être championne et de pouvoir monter avec ton équipe en Ligue féminine ». C’est finalement ce qu’elle est parvenue à réaliser en 2024 avec Chartres, au terme d’« une finale au Colisée devant 4 000 personnes. Le meilleur souvenir de [sa] carrière », se souvient-elle.

« Même si je ne joue en Ligue féminine qu’à 30 ans, je prends »

Si la découverte de la première division s’est faite attendre, Marine Debaut ne regrette en rien sa quasi-décennie en LF2. « Ça a pris du temps, mais j’ai appris en Ligue 2″, confie-t-elle à nos confrères. « Même si je ne joue en Ligue féminine qu’à 30 ans, je prends, c’est que du plaisir ».

Septième du championnat avec Angers, Marine Debaut va également pouvoir prolonger le plaisir en Coupe d’Europe. Les joueuses d’Aurélie Bonnan se sont hissées en huitièmes de finale d’EuroCup et retrouveront le 11 décembre prochain Villeneuve-d’Ascq pour une place en quart.

LIRE AUSSI
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup Féminine
00h00Marine Debaut, rookie en Coupe d’Europe à 31 ans : « ça a pris du temps, mais j’ai appris en LF2 »
EuroLeague
00h00Deux matchs en moins de 24 heures entre Barcelone et Tbilissi : l’incroyable marathon de Tornike Shengelia !
EuroLeague
00h00L’avenir de Željko Obradović reste dans le flou au Partizan Belgrade…
Qualif' Coupe du Monde
00h00Pour sa première à la tête de la Belgique, Julien Mahé dresse de nombreux points positifs
Anthony Durham a pris ses marques chez les SCABB
ELITE 2
00h00SCABB : Durham, un « joueur capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux après la victoire face à la Belgique : « En deuxième mi-temps on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Le Cameroun bat la Libye et décroche sa première victoire grâce à Jeremiah Hill
Qualif' Coupe du Monde
00h00Kentan Facey et la Jamaïque créent l’exploit contre Porto Rico pour leurs grands débuts
G-League
00h0040 points : Killian Hayes inscrit son record en carrière malgré la défaite face aux Windy City Bulls de Noa Essengue
Zoltan Perl a marqué 25 points pour la Hongrie contre la Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00La Hongrie surprend la Finlande, la France attendue à Espoo
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
1 / 0