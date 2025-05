Marine Debaut quitte Chartres : direction Angers ?

C’est par une victoire 54-77 à Landerneau que l’aventure de Marine Debaut (1,70 m, 31 ans) à Chartres s’achève. L’arrière expérimentée quitte le club condamné à la relégation, « après quatre années magnifiques » comme elle l’a décrit à nos confrères de l’Echo Républicain, qui en ont profité pour annoncer sa future arrivée à Angers.

PROFIL JOUEUR Marine DEBAUT Poste(s): Arrière Taille: 170 cm Âge: 31 ans (09/03/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 7 #70 REB 1,6 #116 PD 1,7 #58

Avec le C’Chartres Métropole, l’ancienne joueuse de la SIG aura tout vécu : « l’euphorie totale » la saison dernière, avec le titre, puis toutes les « émotions inverses » cette année avec la relégation. Mais elle n’en retient que du positif : « C’est un club très familial et je m’y suis sentie très bien dès mon arrivée. Que ce soit le staff, les bénévoles, les partenaires, le public, on a toujours eu du soutien. Je vais repartir de Chartres avec des amis, et c’est aussi pour ça que je fais ce sport. C’était quatre années magnifiques, où je suis passée par toutes les émotions ».

“Chartres m’aura permis d’accéder au meilleur championnat, la Ligue Féminine”

Elle reste marquée par le « match 3 de la finale de Ligue 2. C’était dingue ! ça faisait dix ans que je jouais dans ce championnat, et mon objectif était d’atteindre la première division. Chartres m’aura permis d’accéder au meilleur championnat, la Ligue Féminine ».

Contrairement à Chartres, Marine Debaut restera dans l’élite la saison prochaine. La Normande a reçu « d’autres opportunités », notamment Angers où elle devrait découvrir la Coupe d’Europe, avec les joutes de l’EuroCup. Elle n’a encore rien confirmé, ni le club.