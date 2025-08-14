Recherche
NBA

NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis

Jaren Jackson Jr. abandonne le numéro 13 pour le 8 en hommage à son père. Le joueur des Memphis Grizzlies effectue ce changement symbolique pour sa huitième saison NBA, marquant un nouveau départ personnel et professionnel.
|
00h00
Résumé
NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images

Jaren Jackson Jr. a décidé de marquer sa huitième saison NBA d’un geste fort et symbolique. L’intérieur des Memphis Grizzlies abandonnera le numéro 13, qu’il portait depuis son arrivée dans la ligue en 2018, pour adopter le numéro 8 en hommage à son père, Jaren Jackson Sr.

Un hommage familial chargé d’émotion

Ce changement revêt une dimension particulièrement personnelle pour le DPOY 2023. Jaren Jackson Sr., ancien joueur des Spurs notamment sacré champion NBA avec San Antonio en 1999, avait porté le numéro 8 chez les Clippers en 1992-1993, compilant 3,9 points, 1,1 rebond et 1 passe de moyenne sur 34 matchs.

« Le changement ne vient pas toujours de la nouveauté. Parfois, il vient du souvenir », a écrit Jackson Jr. sur ses réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que le joueur rend hommage à son père par le biais de son numéro de maillot. À l’université de Michigan State, il avait déjà choisi le numéro 2, également porté par son père durant sa carrière professionnelle.

Un nouveau départ pour les Grizzlies

Ce changement de numéro coïncide avec une période de transition importante pour Jackson Jr. et les Grizzlies. Avec un nouveau contrat de cinq ans et 240 millions de dollars en poche, l’intérieur de 25 ans endosse désormais un rôle de leader au sein de l’effectif de Memphis, qui traverse des changements significatifs avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur principal, Tuomas Iisalo, et le récent départ de Desmond Bane.

La saison dernière, Jackson Jr. a confirmé son statut de joueur majeur avec des moyennes de 22,2 points, 5,6 rebonds et 1,5 contre par match, affichant 48,8% de réussite au tir et 37,5% à 3-points. Ces performances solides lui permettent d’aborder cette nouvelle saison avec confiance, alors qu’il cherche à guider les jeunes joueurs de l’équipe à travers ces transitions.

Pour Jackson Jr., le numéro 8 représente bien plus qu’un simple changement esthétique : c’est le symbole d’une transformation personnelle et professionnelle, marquant son évolution vers un rôle de leader dans une Conférence Ouest toujours plus compétitive.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
