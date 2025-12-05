Recherche
ELITE 2

« Lors du scouting, je ne connaissais pas beaucoup de joueurs en face » : T.J. Parker va coacher son premier match contre Nantes

ÉLITE 2 - Beaucoup de nouveautés pour T.J. Parker dans son arrivée en tant que coach principal de la Chorale de Roanne. Avec un premier test grandeur nature dès ce vendredi à 20h00, face à Nantes, une équipe qu'il a avoué peu connaître.
00h00
T.J. Parker de retour sur un banc comme coach principal

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce sont des débuts qui seront attendus et scrutés par beaucoup de fans de basket français. Ce soir à la Halle André Vacheresse de Roanne, T.J. Parker va coacher son premier match depuis un banc d’ÉLITE 2. Une arrivée qui a fait grand bruit au vu de son côté inattendu.

Le technicien valenciennois retrouve la position de coach principal pour la première fois depuis son éviction de l’ASVEL en octobre 2023, si on ne compte pas son intérim de quelques matchs au Bayern Munich pour remplacer un Gordon Herbert malade. Dans une interview à l’Équipe, il reconnaît lui-même que « ce n’est pas pareil » : « Là, c’est de nouveau mon équipe et je suis excité de commencer. Je vais pouvoir mettre les choses que je désire en place. »

Un style de jeu similaire à l’ASVEL

Les fans de la Chorale peuvent donc s’attendre à trouver une identité de jeu similaire que celle montrée à l’ASVEL. Sauf que cette fois, Parker arrive dans un championnat où il n’a jamais entraîné. Il doit donc tout apprendre des spécificités et du style de jeu qui existe dans cette deuxième division. Avec comme premier test la réception de Nantes ce vendredi 5 décembre à 20h00.

Toujours dans les colonnes de l’Équipe, l’homme multi-titré avec l’ASVEL a été honnête : « C’est vrai que le premier scouting que j’ai fait de Nantes, je ne connaissais pas beaucoup de joueurs en face, alors qu’avant j’étais habitué à connaître tous les joueurs (sourire). » Il pourra compter sur le soutien du staff de Roanne dont Morgan Belnou, qui l’a rejoint. Concernant le style qui va être proposé par son équipe, Parker dévoile qu’on doit s’attendre à retrouver un style de jeu défensif, avec « des défenses similaires à celles que je faisais à l’ASVEL », mais un jeu « un peu plus rapide. »

Premier test contre Nantes

Pour ce premier match, il fait face à une Hermine de Nantes qui est une des équipes qui joue le moins de possession, et qui souffre généralement au rebond. Mais ces derniers ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs de Pro B, dont deux déplacements à Rouen et Antibes. Ce qui a tout du match piège. En ce qui concerne les individualités que le nouveau coach ne connaît donc pas bien, Mathys Kangudia (16,3 points de moyenne) et Dylan Van Eyck (10,3) sont les deux meilleurs marqueurs de l’équipe dont il faudra se méfier.

« Il faut d’abord apprendre à connaître l’effectif. J’ai regardé deux, trois matches, j’ai envie de voir ce que l’on peut tirer de chacun des joueurs, essayer de les mettre en confiance. Après les matches aller, on pourra faire un état des lieux… Le but premier est vraiment d’apprendre à connaître cette équipe. Après, c’est étape par étape. Je sais qu’il faut gagner rapidement, je sais que la montée est très importante…  C’est un club qui mérite d’être en Betclic » a expliqué le principal intéressé concernant ses attentes et ses objectifs. Le premier, celui de recréer une excitation autour des matchs de la Chorale, est déjà réussi.

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
elmagnifico42
Ça fait 1 an et demi que l'on s'ennuie à Vacheresse, refaire venir les gens, recréer une ambiance c'est déjà un premier pari à réussir. Franchement avec cet effectif, un bon coach doit arriver à être premier en saison régulière.
jeildo
Ça promet.
